በሎግያ ከተማ ተጠልለው ለሚገኙ 2ሺህ ተፈናቃዮች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ተካሄደ

ሰመራ ፤ ነሐሴ 14/ 2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ተፈናቅለው በሎግያ ከተማ ተጠልለው ለሚገኙ 2ሺህ ወገኖች ዛሬ የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ተካሄደ።
መርሃ ግብሩን ያዘጋጁት የአይሳኢታ ወረዳ ሴቶች ሆናቸውን የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ ወይዘሮ ፋጡማ መሐመድ ገልጸዋል።
የወረዳው ሴቶች መርሃ ግብሩን ያካሄዱት ከንግዱ ማህበረሰብ፣ ባለሃብቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ባሰበሰቡት ድጋፍ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተጨማሪም ለተፈናቃዮቹ የአልባሳት ድጋፍ ተደርጓል።
የምግብ ማጋራት መርሃ ግብሩ ወደፊትም ይቀጥላል ብለዋል።
ከጉሊና ወረዳ የተፈናቀሉት አቶ መሐመድ ሁመድ በሰጡት አስተያየት ”ድጋፉ ወገናችን ከጎናችን መሆኑን ያረጋገጥንበት ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
በጦርነቱ ተደናግጠን ከቤታችን በለበስነው ልብስ የወጣን በመሆኑ ሁሉም የሚችሉት ካደረጉ ችግራችን በቀላሉ ይቃልልናል፤ የዚህ ዓይነት መልካም ተግባራት ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ብለዋል።
ከችግር እስኪወጡ ወገን አቅሙ የፈቀደውን ያህል ድጋፍ እንዲያደርግላቸው የሚፈልጉ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ ሌላዋ የማዕዱ ተካፋይና ከእዋ ወረዳ የተፈናቀሉት ወይዘሮ ከዲጋ ገዶ ናቸው።
በመጠለያው ከጉሉና፣ ያሎ፣ እዋና አውራ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች እንደሚገኙ ተመልክቷል።