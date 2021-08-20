አሸባሪው ሕወሃት በአማራ ክልል የአርሶ አደሩን ምት መቋቋም ባለመቻሉ የዘረፈውን ንብረት ጥሎ እየሸሸ ነው

ነሐሴ 14/2013(ኢዜአ) የህወሃት አሸባሪ ቡድን በአማራ ክልል ወረራ ባካሄደባቸው አካባቢዎች የአርሶ አደሩን ምት መቋቋም ባለመቻሉ የዘረፈውን ንብረት ጥሎ እየሸሸ ነው።
አሸባሪው ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው የሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ተገድለዋል፤ ሴቶች ተደፍረዋል፤ የመንግስና የግለሰቦች ንብረቶች ተዘርፈዋል።
በወሎ ግንባር የህዝብ ሞብላይዜሽን ሃላፊ ወንዳለ ሀብታሙ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ አሸባሪ ቡድኑ የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁም በመጠቀም በተለያዩ አካባቢዎች ወረራ ፈፅሟል።
አሸባሪው ወረራ ባካሄደባቸው አካባቢዎች የአርሶ አደሩን ምት መቋቋም ባለመቻሉ የዘረፈውን ንብረት ጥሎ እየሸሸ መሆኑን ገልጸዋል።
የወሎ አርሶ አደር ለአሸባሪው ሃይል “የእግር እሳት” በመሆን በተለያዩ አካባቢዎች እየተመታ መሆኑን ተናግረዋል።
“የሽብር ቡድኑ ህወሃት ሰርጎ መግባት ቢችልም መውጣት አይችልም፤ ይህም በተግባር እየታየ ነው” ብለዋል።
ለዚህም ጀግናው የወሎ ህዝብ አሸባሪው ሃይል ተቆርጦ በቀረባቸው አካባቢዎች ሁሉ በማሳደድ ሙትና ቁስለኛ እያደረገው መሆኑን አቶ ወንዳለ ገልጸዋል።
ከዚህ ጥቃት የተረፈው አሸባሪ ሃይል የዘረፈውን እየተወ “እግሬ አውጭን ብሎ እየፈረጠጠ ነው” ብለዋል።
ትናንት በወገን ጦር የተመታው አሸባሪው ቡድን “ፋጂ የተባለውን አካባቢ ለመያዝ ሞክሮ ተመቷል” ነው ያሉት ሃላፊው።
የህወሃት አሸባሪ ቡድን የጊራናን ሜዳማና የፋጅን ጥቅጥቅ ደን ለመያዝ ሞክሮ ተመትቶ መመለሱን ጠቅስዋል።
የሽብር ቡድኑን በሙሉ ለማጥፋት ሁሉም በቅንጅት በየአካባቢው ዘብ እንዲቆም አሳስበዋል።