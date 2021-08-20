በሐረሪ ክልል በዓመቱ ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት በተከናወነው የፀጥታ ስራ አበረታች ውጤት ተመዝግቧል-አቶ ኦርዲን በድሪ

ሐረር፤ ነሐሴ 14/ 2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት በተከናወነው የፀጥታ ስራ አበረታች ውጤት መመዝገቡን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተናገሩ።
ርዕሰ መስተዳድሩ እየተካሄደ ላለው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ባቀረቡት የ2013 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት፤ በተለይም የፀጥታ ሀይሉን አቅም ከማጎልበት አንጻር የተከናወኑት ስራዎች ቀደም ሲል የነበሩ ክፍተቶችን በማስተካከል ለለውጥ እንዲነሳሳ መደረጉን ገልጸዋል።
የአካባቢን ሰላም ለማረጋገጥ ከህዝቡ እና የሰላም ቤተሰቦች ጋር በመቀናጀት በተከናወኑ ስራዎች አበረታች ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን ተናግረዋል።
በዚህም በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ማስፈን መቻሉን አስረድተዋል።
ከገቢም አንጻር በበጀት ዓመቱ በክልሉ ከ809 ሚሊየን ብር በላይ ከግብር መሰብሰቡን ነው ያመለከቱት።
እንዲሁም 23 ነባርና አዲስ የልማት ፕሮጀክቶች መጠናቀቃቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ በሪፖርታቸው ላይ አመላክተዋል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመከላከል በኩል በተከናወኑ ስራዎች ተጨባጭ ውጤት ተመዝግቧል ነው ያሉት።
እንደ ርዕሰ መስተዳደሩ ገለፃ ፤ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለ6 ሺህ 774 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ተፈጥሯል።
በትምህርት ዘርፍም ኮሮናንን በመከላከል የመማር ማስተማር ስራው ማስኬድ መቻሉን፣ የትምህርት ተደራሽነትንና ጥራትን ከማስጠበቅ አንፃርም የተከናወኑ ስራዎች መልካም መሆናቸውንም አንስተዋል።
11 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ እቃዎችንና መድሀኒት መያዙንም ጠቅሰዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በሪፖርታቸው ባቀረቧቸው ሌሎችንም ስራዎች ላይ ጭምር የጉባኤው አባላት ከተወያዩበት በኋል አፅድቀዉታል።
የቀጠለው የምክር ቤቱ ጉባኤ እስከ ነገ በሚያደርገው ቆይታ የ2014 የስራ ዘመን ማስፈጸሚያ በጀት፣ የተለያዩ አዋጆች እና ሹመቶች ላይ በመምከር እንደሚያጸድቅም ይጠበቃል።