ኢትዮጵያዊያን አንድ በሚያደርጉን እሴቶች ላይ በማተኮር ሀገርን ከመፍረስ አደጋ ልንታደግ ይገባል

ዲላ፣ ነሀሴ 14/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጰያዊያን ከሚለያዩንና ከሚበታትኑን ጉዳዮች ይልቅ አንድ በሚያደርጉን እሴቶች ላይ በማተኮር ሀገርን ከመፍረስ አደጋ ልንታደግ ይገባል።
በደቡብ ክልል በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚመክር ክልል አቀፍ የወጣቶች የውይይት መድረክ በዲላ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ነው ።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳዊት ሃዬሶ በመድረኩ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያዊያን ከሚበታትኑንና ከሚለያዩን ነገሮች በላይ የሚያቀራርቡንና የሚያስተሳስሩን በርካታ እሴቶች አሉን ።
“አንድ የሚያደርጉን እሴቶቻችንን በመጠቀም ሀገራችንን ለማፍረስ የተነሱ አሸባሪ ቡድኖችና የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን ማሸነፍ አለብን” ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን እንደ አድዋ ሁሉ በአንድነት በመቆም ሊነጣጥሉን የሚፈልጉ የውስጥና የውጭ የጋራ ጠላቶቻችንን ድል በመንሳት ሀገሪቱን ከተደቀነባት የመበታተን አደጋ ልንታደግ ይገባል ” ሲሉ አስገንዝበዋል።
በአከባቢያችን በሰላምና በልማት የተጎናጸፍናቸውን ድሎች ወደ ሀገር በማስፋት የአሻባሪውን ህወሀት ሴራ ማክሸፍ እንሚገባ አመልክተዋል።
የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ በበኩላቸው “ፈተናዎቿን በጀግና ልጆቿ እየተሻገረች የመጣችው ሀገራችንን የመጠበቅና የማሻገር ሃላፊነት በዋናነት በወጣቶች ላይ የተጣለ ነው” ብለዋል።
አሸባሪው ህወሀት ከውጭ ሃይሎች ጋር በማበር ሃገር የማፍረስ ተልእኮውን ለማሳካት እያደረገ ያለው ጥረት የማይሳካና በወጣቶች ንቁ ተሳትፎ የሚከሽፍ መሆኑን ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የሀገርን ህልውና ለማስከበር እየተካሄደ ያለው ዘመቻ በድል እንዲጠናቀቅ የወጣቶች ሁለተናዊ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል።
በውይይት መድረኩ ከደቡብ ክልል ከተለያዩ አደረጃጀቶች የተወጣጡ ከ300 በላይ ወጣቶች ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች እንዲሁም ምሁራን እየተሳተፉ ነው።
በመድረኩ የተለያዩ ሀገራዊ ይዘት ያላቸው ሰነዶች ውይይት ተደርጎባቸው የጋራ አቋም እንደሚያዝ መርሀ ግብሩ ማመላከቱን ኢዜአ ዘግቧል።