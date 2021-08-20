የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለሰራዊቱ ለመለገስ ወሰኑ

ጊኒር፤ ነሐሴ 14/2013 (ኢዜአ) የምስራቅ ባሌ ዞን የዞን የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመለገስ ወሰኑ፡፡
ሰራተኞቹና አመራሮቹ የወር ደመወዛቸውን ለመለገስ የወሰኑት በዞኑ ጊኒር ከተማ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ያደረጉትን ውይይት ሲያጠናቅቁ ነው፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊ ሰራተኞች መካከል አቶ ደበበ እሸቱ በሰጡት አስተያየት ፤የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከአሸባሪው የህወሃት ቡድን ጋር በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው የመከላከያና ሌሎች የጸጥታ አካላት ድጋፍ እንዲውል የአንድ ወር ደመወዛቸውን በፍላጎታቸው ለመለገስ መወሰናቸውን ተናግረዋል፡፡
አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ለጥፋት የፈጠሩትን ጥምረት እንዳይሳካ ከቁሳዊ ድጋፍ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ያሉት ደግሞ ሌላው ሰራተኛ አቶ አማን በከር ናቸው፡፡
ከአንድ ወር ደመወዛቸው ባሻገር የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ለሰራዊቱ የሚሰጡት ድጋፍ እንደሚቀጥሉም ነው ያስታወቁት።
ወይዘሮ ብርቅነሽ አለሙ በበኩላቸው “የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከቁሳዊ ድጋፍ እስከ ህይወት መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ” ብለዋል፡፡
የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የመንግስት ሰራተኞቹ በሰጡት አስተያየት አስታውቀዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የምስራቅ ባሌ ዞን ኃላፊ አቶ እሸቱ በቀለ እንዳሉት፤ ሀገርን ለማዳን እየካሄደ የሚገኘው የህልውና ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ የዞኑ ነዋሪዎች ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡
ነዋሪዎቹ አሻባሪውን የህወሃት ቡድን በመደምሰስ ድሉ በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ልጆቹን ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እንዲቀላቀሉ ከማድረግ በተጓዳኝ የእርድ እንስሳት በማቅረብ፣ ደም በመለገስና ስንቅ በማዘጋጀት የደጀንነት ድጋፉን በተግባር እያሳየ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የዞኑ የመንግስት ሰራተኞችም ደም ከመለገስ ሌላ በዓመት ተከፍሎ የሚጠናቀቅ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት መወሰናቸው የዚሁ ድጋፍ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ከምስራቅ ባሌ ዞን ከ90 በላይ ሰንጋ በሬዎችና ከ300 የሚበልጡ ፍየሎች እንዲሁም ስንቅ በማዘጋጀት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሁለተኛ ጊዜ ድጋፍ መደረጉን ተገልጧል