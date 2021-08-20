ጂግጅጋ ዩኒቨርሲቲ በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ

ነሃሴ 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪው ህወሓት ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ወገኖች ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
የዩኒቨርሲቲው ተወካይ ዶክተር ኡመር ኑሩ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንደገለጹት፤ በአሸባሪው ህወሃት ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አጋርነቱን አሳይቷል።
“ወሎ ዩኒቨርሲት ባደረገልን ጥሪ መሰረት የጀመርነውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን” ያሉት ዶክተር ኡመር፤ 200 ብርድ ልብስ፣ 150 ፍራሽ፣ 200 ጥንድ አንሶላ፣ 70 ካርቶን ፓስታ፣ ባለ 25 ሊትር 100 ጀሪካን ዘይት፣ ከ30 ኩንታል በላይ ሩዝና መኮረኒ ድጋፍ ከዩኒቨርሲቲው መቅረቡን ገልጸዋል።
“የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ ላይ እያደረሰ ያለውን ሁለንተናዊ ጉዳትም ተባብረን በጋራ መመከት ይኖርብናል” ብለዋል።
የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር አፀደ ተፈራ በበኩላቸው “ወቅቱ ዩኒቨርሲቲዎች የማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት የህዝብ አጋርነታቸውን በተግባር የሚያሳዩበት ነው” ብለዋል፡፡
የተፈናቃዮች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ በመምጣቱ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ድጋፍ በማድረግ አጋርነታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ አቅርበዋል።
ከ10 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ጠቁመው፤ ጂግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ለሰጠው ፈጣን ምላሽም አመስግነዋል፡፡
“ዩኒቨርሲቲዎች የሚያርጉት ድጋፍ አንድነታችንንና የእርስ በርስ ግንኙነታንን ከማጠናከሩም ባለፈ አሸባሪውን ቡድን ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር ጉልህ ሚና ይኖረዋል” ብለዋል።
ወሎ ዩኒቨርሲቲ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የድርሻውን እየተወጣ እንደሚገኝም ዶክተር አጸደ ተናግረዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይድ እሸቱ መንግስት ህብረተሰቡንና ተቋማትን በማስባበር የእለት ደራሽ ምግብ ለማቅረብ ጥረት እያረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የጂግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ያደረገው ድጋፍና ያሳየው አጋርነት ችግሩን ከማቃለል ባለፈ አጋርነቱን ሌሎችን እንደሚያነሳሳ ገልጸው፤ ሁሉም የሚችለውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል።
በደሴ ከተማ በስምንት ትምህርት ቤቶች ተጠልለው ከሚገኙት ከ60 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በተጨማሪ በዘመድ ቤት፣ በኪራይ ቤትና በሌሎችም ስፍራዎች እጅግ ብዙ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ።