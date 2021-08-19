በዲፕሎማሲው የውጭ ጫናዎችን ለመቋቋም ኢትዮጵያ የጀመረችው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት

ነሐሴ13/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው የውጭ ጫናዎችን ለመቋቋም የጀመረችው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጭዎች ገለጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቱርክ ስኬታማ የስራ ጉብኝት በማድረግ በወታደራዊና የኢኮኖሚ መስኮች የሁለቱን አገራት ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክሩ ስምምነቶች ማድረጋቸው ይታወቃል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉብኝትና የተከናወኑ ተግባራትን በማስመልከት ኢዜአ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች የውጭ ጫናዎችን ለመቋቋም ኢትዮጵያ የጀመረችው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የውጭ ሃይሎች በኢትዮጵያ ላይ እየፈጠሩት ያለው ጫና ፍትሃዊነት የጎደለው መሆኑን ጠቅሰው በዚህ ጊዜ ከወዳጅ አገራት ጋር ትብብሩን ማጠናከር ወሳኝ ነው ብለዋል።
ጫና እየፈጠሩ ያሉ አገራት ኢትዮጵያ ከጥገኝነት እንዳትላቀቅ ፍላጎት ያላቸው በመሆኑ ኢትዮጵያ ከወዳጅ አገራት ጋር ግንኙነቷን ማጠናከር አለባት ነው ያሉት።
በመሆኑም ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር ያደረገቻቸው የተለያዩ ስምምነቶች ተገቢና ወቅታዊ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የውጭ ጫናዎችን ለመቋቋም ሁላችንም በተሰማራንባቸው መስኮች ውጤታማ በመሆን ኢትዮጵያን በተለይም ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ማላቀቅ አለብን ብለዋል።
በተለየም የፖለቲካ ልዩነቶችን ለጊዜው በመተው ለኢትዮጵያ ህልውና ከየትኛውም ጊዜ በላይ በጋራ የምንቆምበት አጋጣሚ አሁን ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን እንደጋገፍ፣ እንተባበር እንረዳዳና አገራችን ገከባችበት ጊዜያዊ ችግር ማስወጣት አለበን ሲሉ ሌላኛው አስተያየት ሰጭ አቶ ደምስ በቀለ ገልጸዋል።
ከውጭ የሚመጡ ጫናዎችን ለመቋቋም ዜጎች በተለይም ዳያስፖራው ትዊተርን ጨምሮ በተለያዩ መገናኛ አውታሮች ስለ አገራቸው መሟገት አለባቸው ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።