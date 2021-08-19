በአማራ ክልል 3 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር ተሸፈነ

ባህር ዳር ነሐሴ 13/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ከህልውና ዘመቻው በተጓዳኝ 3 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን ክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንን ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በ2013/2014 የምርት ዘመን በክልሉ 4 ነጥብ 5 ሄክታር መሬት በተለያዩ ሰብሎች ለማልማት ታቅዶ ወደ ትግባራ ተገብቷል።
አሸባሪው ህውሃት በክልሉ እየፈፀመ ባለው ወረራ ለማልማት ከታቀደው እስካሁን ከ3 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር ተሸፍኗል ብለዋል።
በዘር ከተሸፈነው ውስጥም ከአንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ሄክታር የሚበልጠው መሬት በክልሉ ለተገነቡ ኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚውሉ 12 ሰብሎች ተለይተው በኩታ ገጠም እርሻ በዘር መሸፈኑን አስረድተዋል።
ይሁን እንጂ በምዕራብ ጎንደር ዞን ሰሊጥ፣ አኩሪ አተርና ጥጥ በስፋት ለማምረት ታቅዶ የነበረ ቢሆንም፤ ከሱዳን ጋር ባላው የፀጥታ ችግር ምክንያት ዕቅዱን ለማሳካት እንዳልተቻለ አቶ መኮንን ገልጸዋል።
እንዲሁም አሸባሪው ቡድን በወረራቸው ሰሜን ወሎ 60 በመቶ፣ ዋግህምራ 39 በመቶ የእርሻ መሬት በዘር አለመሸፈኑን ጠቅሰው፤ በደቡብና ሰሜን ጎንደር ዞኖችም ዘግይተው የሚዘሩ ሰብሎች አልተዘሩም ብለዋል።
ነገር ግን በሌሎች የክልሉ ዞኖች ከዘመቻው በተጓዳኝ ምርት እንዳይቀንስ አርሶ አደሩ የእርሻና የዘር ስራው እንዳይስተጓጎል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ኃላፊው አብራርተዋል።
ወደ ግንባር ለዘመቱ ከሚሊሺያና የተመላሽ ሠራዊት አባላት ከ30 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት የእርሻ፣ የዘርና የአረም ሥራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
የገንዘብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የሚሊሺያ አባላት ቤተሰቦችም ህብረተሰቡ ከ84 ሺህ ብር በላይ በማዋጣት መለገሱን አቶ መኮንን ገልጸዋል።
በበክልሉ ካለፉት አመታት በተሻለ ሁኔታ የማዳበሪያ አቅርቦት ቢኖርም፤በትራንስፖርትና ተያያዥ ችግሮች ምክንያት የዩሪያ ማዳበሪያ እጥረት እንዳጋጠመ አስታውቀዋል።
ሆኖም ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ከ10 ሺህ ኩንታል በላይ ዩሪያ በመገኘቱ ለአጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች ለማዳረስ እየተሰራ ነው ብለዋል።
ከዚህ ወር አጋማሽ ጀምሮ በምስራቅ አማራ በሚገኙ ሁሉም ዞኖች ሊከሰት የሚችለውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ዝግጅት መደረጉን ኃላፊው አስታውቀዋል።
አርሶ አደሩም በየቀኑ ማሳውን እንዲያስስና አንበጣ በሚያገኝበት ወቅት ፈጥኖ እንዲያሳውቅ አሳስበዋል።
በክልሉ በ2013/14 የምርት ዘመን ከሚለማው መሬት ከ131 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ የቢሮው መረጃ ያመለክታል።