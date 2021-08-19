በጋሞ ዞን ከ791ሺህ ብር በላይ ገንዘብ በህገ ወጥ መንገድ ሲያጓጉዙ የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አርባ ምንጭ ፤ነሐሴ 13/2013(ኢዜአ) በደቡብ ክልል ጋሞ ዞን ከ791ሺህ ብር በላይ ገንዘብ በህገ ወጥ መንገድ በተሽከርካሪ ሲያጓጉዙ የተገኙ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የዞኑ ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ደግፈ ደበላ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ከገንዘቡ ውስጥ ከሃዲያ ወደ ኮንሶ በመጓዝ ላይ ከነበረ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3- 10382 ኢት ሲኖትራክ ተሽከርካሪ ላይ 601ሺህ 900ብር በፌስታል ጠቅልሎ የተገኘው አንዱ ነው።
ሌላው ከካምባታ ወደ ኮንሶ ዞን ሲጓዝ የነበረ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3-17795 አዲስ አበባ የሆነ አይሱዙ ተሽከርካሪ ላይ 189ሺህ650 ብር መገኘቱን አስረድተዋል፡፡
በእነዚህ ተሽከርካሪዎች በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የተገኘው በአጠቃላይ 791ሺህ 550 የብር እንደሆነ የገለጹት ኮማንደር ደግፈ፤ ገንዘቡን ሲያጓጉዙ የነበሩ ሁለቱም አሸከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በሌላ በኩል ከአዲስ አበባ ወደ አርባ ምንጭ ቢራ ጭኖ በመግባት ላይ የነበረ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3-010337 ኢት ባለተሳቢ የጭነት አሸከርካሪ ፈቃድ የሌለው ካልበር ሽጉጥ ይዞ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ እየተጣራ እንደሚገኝም አዛዡ ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ከአሸባሪው ህወሃት ጋር በተያያዘ ህገ ወጥ ተግባራት እንዳይከናወኑ ፖሊስ አከባቢውን በንቃት እየጠበቀ መሆኑን ኮማንደር ደግፈ አመልክተው፤ በከተማው መግቢያና መውጫ በሮች ጥብቅ ፍተሻ በመደረግ ላይ አንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
አሸባሪው ቅጥረኞችን በመላክ የህዝቡን ሰላም ለማናጋት ስለሚሞክር ህብረተሰቡ አጠራጠሪ ሁኔታ ሲገጥመው ለፀጥታ አካል ጥቆማ በመስጠት የበኩሉን እንዲወጣም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡