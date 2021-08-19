የህወሃትን አሸባሪ ቡድን በመመከት ለሰራዊቱ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል

ነሐሴ13/2013 (ኢዜአ) የህወሃትን አሸባሪ ቡድን በየትኛውም መልኩ በመመከት ለሰራዊቱ የምናደርገውም ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ መምህራን ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከመህምራንና ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር ተወያይቷል።
መምህራኑ በውይይታቸው የህወሃትን አሸባሪ ቡድን በመመከት እየደመሰሰ ላለው የአገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፋችን አይለየውም ብለዋል።
በጦር ሜዳ ግንባር ከመሰለፍ አንስቶ በምንችለውና አስፈላጊ በሆኑ መስኮች ሁሉ ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ሲሉ መምህርት የሺሐረግ በላይ ገልጸዋል።
”አገር ከሌለ እኛም መኖር አንችልም፤ በመሆኑም በአንድነት ሆነን የህዝብና የሀገር ጠላት በሆኑት አሸባሪ ሃይሎች ላይ የጋራ ክንዳችንን ማሳረፍ አለብን” ብለዋል።
መምህርት አዲስዓለም ታዬ፤ የፖለቲካ ልዩነቶችን ለጊዜው በመተው አገሪቷን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ቡድኖችን መታገል አለብን ነው ያሉት።
ሰራዊቱን በገንዘብ፣ በስነልቦና እና በደም ልገሳ ድጋፍ ከማገዝ በተጨማሪ የአካባቢያችንን ሰላም በማስጠበቅ ሁላችንም በትጋት መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ በበኩላቸው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሱትን የውስጥና የውጭ ኃይሎች በአንድነት ሆነን እንመክት ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
”ታሪካዊ ጠላቶቻችን የከፈቱብንን የውክልና ጦርነት በመመከት የአገራችንን አንድነት ማስጠበቅ ይኖርብናልም” ብለዋል።
በቀጣይ የውስጥና የውጭ ጫናን መቋቋም የሚችል አቅም ለመገንባት መረባረብ የሚገባ ሲሆን ለዚህም መምህራን ትልቅ ድርሻ አላቸው ነው ያሉት።
የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር ፕሬዝዳንት ድንቃለም ቶሎሳ፤ በኢትዮጵያ ላይ የህልውና አደጋ በመደቀን አገሪቱን ለማፍረስ የሚሰራውን አሸባሪ ሃይል ለመመከት ዝግጁ ነን ብለዋል።
ማሕበሩ የሀገር መከታ ከሆነው የመከላከያ ሰራዊት ጎን ይቆማል ሲሉም አረጋግጠዋል።
አያት ቀድመ አያቶች በርካታ ችግሮችን ተቋቋመው ኢትዮጵያን አቆይተው አስረክበውናል እኛኝም አደራ ጠብቀን ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ ግደታ አለብን ብለዋል።