ኦነግ የአገርን ብሄራዊ ጥቅም የሚነኩ ማናቸውም ዓይነት ጉዳዮችን በሚመለከት ከህዝብና መንግስት ጎን ይቆማል

አዲስ አበባ፤ ነሀሴ 13 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) የአገርን ብሔራዊ ጥቅም የሚነኩ ማናቸውም ዓይነት ጉዳዮችን በሚመለከት ከህዝብና መንግስት ጎን እንደሚቆም አስታወቀ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሳለፍነው ሚያዚያ “ህወሃት” እና “ሸኔ”ን በአሸባሪነት መፈረጁ ይታወሳል።
ሁለቱ አሸባሪ ቡድኖች በቅርቡ ህብረት መፍጠራቸውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን፤ መንግስት አሸባሪ ቡድኖቹ ፈጠርን ያሉት ህብረት አዲስ ጉዳይ እንዳልሆነና ቀደም ብለውም ኢትዮጵያን ለማፍረስ በጋራ ሲሰሩ መቆየታቸውን አስታውቋል።
አሸባሪዎቹ ሸኔ እና ህወሃት የፈጠሩት ትብብር የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ ያደረገውን ትግል የካደ መሆኑንም ግንባሩ ገልጿል።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ቃጄላ መርዳሳ አሸባሪ ቡድኖቹ የፈጠሩት ትብብር “የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አይመለከትም” ያሉ ሲሆን ፤ ሆኖም ትብብሩ የአገርን ህልውና አደጋ ላይ የመጣል ዓላማ እንዳለውም አብራርተዋል።
ሁለቱ አሸባሪ ቡድኖች የሚከተሉት አገር የማፍረስ እንቅስቃሴ “በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የለውም” ብለዋል።የአሸባሪ ቡድኖቹ ትብብር አዲስ ጉዳይ እንዳልሆነ ጠቁመው፤ ቀደም ብለውም በጋራ ሲሰሩ መቆየታቸውንም አቶ ቃጄላ ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያን ባስተዳደረባቸው ጊዜያት ራሱ ብቻ ተጠቃሚ እንደነበር አስታውሰው፤ በዚህም ቡድኑ በህዝብ አመጽ ከስልጣን መወገዱን ተናግረዋል።
ከአሸባሪው የህወሃት ቡድን መሰረታዊ ባህሪያት አኳያ ከሸኔ ጋር የፈጠረውን ትብብር የራሱን ፍላጎት ብቻ ለማሟላት በጊዜያዊነት ሊጠቀምበት እንደሚችልም ያላቸውን እምነት ተናግረዋል።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) የአገርን ብሔራዊ ጥቅም በሚነኩ ማናቸውም ዓይነት ጉዳዮችን በተመለከተ ከህዝብና መንግስት ጎን እንደሚቆምም አረጋግጠዋል።
“እኛ ተቃዋሚዎች ነን የአገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም የሚነካ ነገር ሲኖር ደግሞ አብረን እንቆማለን” ሲሉ ነው አቶ ቃጄላ ያረጋገጡት።
አሸባሪዎቹ ሸኔ እና ህወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርጉትን የሴራ ትብብር የሚያወግዙ ሰልፎች በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ።