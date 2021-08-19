የሲዳማ ክልል ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ነገ ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዳሉ

ሀዋሳ ፤ ነሐሴ13/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍና አጋርነት ለመግለጽ ነገ በሀዋሳ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚካሄዱ የክልሉ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ሃላፊ አቶ ፊሊጶስ ናሆም ዛሬ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የክልሉ ነዋሪዎች ነገ የሚያካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ አሸባሪዎቹ ህወሀትና ሸኔ በማበር ሀገር ለማፍረስ የሰነዘሩትን ጥቃት ለመመከት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፀጥታ አካላት እየወሰዱት ያለውን እርምጃ ለመደገፍ ነው።
በዚህም በሀዋሳና አጎራባች የክልሉ ወረዳዎች የሚገኙ እስከ ነዋሪዎች በሰልፉ ላይ ይታደማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ሰልፉ ነገ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በሀዋሳ ዓለም አቀፍ ስታዲየም በማድረግ በህዳሴ ግድቡ የተገኘው ስኬት ጭምር ህዝቡ ደስታውንና ድጋፉን እንደሚገልጽ አቶ ፊሊጶስ አስታውቀዋል።
የሀገራችን ጠላቶች እንደሚያስቡት ኢትዮጵያ የምትፈርስ ሳይሆን በሚገጥማት ችግር የበለጠ አንድነቷ እየተጠናከረ እንደሚሄድ ምዕራባውያን እንዲረዱ ሰልፉ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው ሃላፊው የገለጹት።
በሰልፉም አሸባሪዎቹን የሚያወግዙ በተለይም ጀግኖቹ የሀገር መከላከያ ሠራዊትና የክልሎች ልዩ ሃይሎችን የሚደግፉ ልዩ ልዩ መልዕክቶች እንደሚተላለፉ አቶ ፊሊጶስ አስታውቀዋል።
የሲዳማ ክልል ህዝብና መንግስት ሽብርተኛው ህወሀት የከፈተብንን ጦርነት ለመመከት በግንባር እየተዋደቀ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሠራዊት በሰው ሃይል ለማጠናከር እያደረጉት ካለው እገዛ በሻገር በደጀንነትም ሁለንተናዊ ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን ኢዜአ ቀደም ብሎ ዘግቧል።