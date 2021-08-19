ሽብርተኛው ህወሃት በአማራና አፋር ክልሎች በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃትና ማፈናቀል እናወግዛለን

ነገሌ ነሐሴ 13/2013 (ኢዜአ) ሽብርተኛው ህወሃት በአማራና አፋር ክልሎች በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃትና ማፈናቀል እንደሚያወግዙ የምእራብ ጉጂና የጌዴኦ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
ከየዞኖቹ ከገላናና ኮቸሬ ወረዳዎች የተውጣጡ ነዋሪዎች በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት በሚያስችላቸው ሁኔታ ላይ በምእራብ ጉጂ ዞን ቶሬ ከተማ መክረዋል፡፡
ነዋሪዎቹ በወቅቱ ባስተላለፉት መልእክት ሽብርተኛው የህወሀት ቡድን በንጹሃን ላይ የሚያደርሰው ግፍና መከራ በቃ ሊባልና ሊያበቃ ይገባል።
በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ አበበች ገመዴ ቡድኑ በስልጣን ዘመኑ የሁለቱን ዞን ህዝቦች በማጋጨት ለበርካቶች ህይወት መጥፋት፣ ስደትና መፈናቀል ምክንያት እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
“ሀገር ለማዳንና ንጹሃንን ለመታደግ ሃላፊነት ከሚሰማው መንግስት ጎን የምንቆምበት ታሪካዊ ወቅት ደርሷል፤ እሱም አሁን ነው” ብለዋል፡፡
ሌላው የገላና ወረዳ ነዋሪ አቶ ገልገሎ ቡሌ በበኩላቸው “በአንድነት በመቆም ሀገር ለማዳን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተላለፈውን ጥሪ እንቀበላለን” ብለዋል፡፡
የሽብርተኛውን ቡድን ተልእኮ ለመፈጸምና ሀገር ለማፍረስ በህዝብ ውስጥ የተደበቁ የጥፋት ሃይሎችን በማጋለጥ ጭምር የህልውና ዘመቻውን እንደሚደግፉ አስታውቀዋል፡፡
“ሽብርተኛው የህወሀት ቡድን በአማራና በአፋር ክልል በንጹሃን ላይ የፈጸመው ጥቃት አሳፋሪና የሚወገዝ ነው” ያሉት ደግሞ የጌዲኦ ዞን ኮቸሬ ወረዳ ነዋሪና የሀገር ሽማግሌ አቶ ብርሃኑ ገልገሎ ናቸው።
“ሀገራችንና እራሳችንን ነቅተን ካልጠበቅን ቡድኑ በክልሎቹ በንጹሃን ላይ የፈጸመውን አይነት ተመሳሳይ ጥቃት በእኛም ላይ እንዳያደርስ የሚከለክለው የለም” ብለዋል፡፡
ሽብርተኛው ቡድን ኢትዮጵያን ለ27 አመታት ሲያስተዳድር ስሟን እንኳ ለመጥራት የተጠየፋትን ሀገር አፈርሳለሁ ብሎ ቢነሳ እንደማያስገርም ገልጸዋል፡፡
በወረዳው ቡኖ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አብረሃም ፈይሳም የመንግስት ጥሪ ተቀብለው ሁሉን አቀፍ ድጋፍና ትብብር በማድረግ ሀገር ለማደን መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል፡፡
“ሀገር ለማዋረድ በእኛ ዘመን የመጣ ጠላትን መክቶና አሳፍሮ የመመለስ ተግባር ከአካባቢያችን የውስጥ ተላላኪ ባንዳዎች መጀመር አለበት” ሲሉም አክለዋል፡፡
“በመከባበር፣ በመረዳዳት፣ በመቻቻልና በአብሮነት አንድ ሆነን አካባቢያችንና ሀገራችንን ከውስጥና ከውጭ ጠላት እንጠብቃለን” ሲሉ ተሳታፊዎቹ ቃል ገብተዋል፡፡
የገላና ወረዳ ጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ቱሬ ጊዴቾ በበኩላቸው የወረዳዎቹ ነዋሪዎች አንድነታቸውንና ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲያስቀጥሉ ጠይቀዋል፡፡
የአካባቢ ሰላምን በጋራ በመጠበቅ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በወረዳዎቹ ህዝቦች የተደረሰው ስምምነት በመንግስት መዋቅር ጭምር እውቅና የሚሰጠው መሆኑን ሀላፊው አስታውቀዋል።