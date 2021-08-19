ለፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ70 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ የመማሪያ ህንጻ ግንባታ እየተኬደ ነው

ጎንደር ነሐሴ 13/2013 (ኢዜአ) ጎንደር ከተማ ለሚገኘው ፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ70 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ የመማሪያ ህንጻ ግንባታ እየተኬደ መሆኑ ተገለጸ።
ለትምህርት ቤቱ ደረጃ ማሻሻያ ለሚገነባው መማሪያ ህንጻ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጎንደር ዲስትሪክት ሠራተኞች ዛሬ የ800 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገዋል።
የትምህርት ቤቱ አሰሪ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ወልዴ መና በገንዘብ ርክክቡ ወቅት እንዳሉት ለ80 ዓመታት አገልግሎት እየሰጠ ያለው የፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምንም አይነት እድሳትና ማስፋፊያ ተደርጎለት አያውቅም፡፡
ተማሪዎች ለመፍረስ በተቃረቡ የመማሪያ ክፍሎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ትምህርታቸውን ለመከታታል የተገደዱበት ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል፡፡
ችግሩን ለመፍታት በውጪ የሚኖሩ የቀድሞ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች፣ በሀገር ውስጥ የሚገኙ በጎ ፈቃደኞች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በማስተባበር በ70 ሚሊዮን ብር ወጭ ባለ ሁለት ወለል የመማሪያ ሕንጻ ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት የግንባታ ሥራው የተጀመረው መማሪያ ሕንጻ በአሁኑ ወቅት አፈጻጸሙ 50 በመቶ መድረሱን አስተባባሪው ተናግረዋል።
እንደ አስተባባሪው ገለጻ ሕንጻው 30 የመማሪያ ክፍሎችን ጨምሮ አንድ ቤተ-መጻህፍትና አራት ቤተ-ሙከራዎችን አካቶ ይዟል።
ህንጻው ከሚኖሩት መማሪያ ክፍሎች 15ቱን በቀጣዩ ዓመት አጋማሽ ወደ ሥራ ለማስገባት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጎንደር ዲስትሪክት ሥራ አስኪያጅ አቶ ደሞዝ ባልቤ በበኩላቸው ለትምህርት ቤቱ የሕንጻ ግንባታ በዲስትሪክቱ ስር የሚገኙ የማኔጅመንት አባላትና ሠራተኞች ከወር ደመወዛቸው 800ሺህ ብር በማዋጣት መለገሳቸውን ገልጸዋል።
ባንኩ ማህበራዊ ሃላፊነቱን ለመወጣት ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ ከሰራተኛው ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ ለኮቪድ ወረርሽኝ፣ ለገበታ ለሀገርና ለህግ ማስከበር ስራው እንዲውል ድጋፍ ማደረጉን ተናግረዋል፡፡
“በጎንደር ከተማ ከሚገኙ ከ100 በላይ ትምህርት ቤቶች 96 ከመቶ የሚሆኑት ከደረጃ በታች ናቸው” ያሉት ደግሞ የጎንደር ከተማ ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ ናቸው።
ከተማ አስተዳደሩ በ2013 በጀት ዓመት የ11 ትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል አቅዶ ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ጠቁመው ባንኩ ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
በሀገር ውስና በውጭ ሀገራት ጭምር የሚገኙ ታዋቂ ምሁራንን ያፈራው የፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1934 ዓ.ም እንደተቋቋመ ከትምህርት ቤቱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡