በድሬዳዋ ሴቶች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት 758ሺህ ብር ድጋፍ አደረጉ

ድሬዳዋ ፤ነሐሴ 13/ 2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር የሣቢያን ቀበሌ ሴቶች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት 758 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብ እና ዓይነት ድጋፍ አደረጉ።
በድጋፍ ርክክቡ ሥነ-ሥርዓት የቀበሌው ሥራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኝ በሻህ እንዳሉት፤ የቀበሌው ሴቶች ለሠራዊት ድጋፍ ካደረጉት መካከል በራሳቸው ተነሳሽነት ያዘጋጁት 146 ከረጢት በሶ ይገኝበታል።
እንዲሁም 110 ካርቶን ቴምር ፣ ፓስታ፣ ሩዝና ዘይት በድጋፉ ውስጥ እንዳሉበት ገልጸው፤ በጥሬ ገንዘብ ደግሞ 100 ሺህ ብር መለገሳቸውን አሰታውቀዋል።
በድጋፉ ከተሳተፉ ሴቶች መካከል ወይዘሮ አለምዘውድ ገሰሰ በሰጡት አስተያየት፤ ካስፈለገ ግንባር ድረስ በመዝመት ያዘጋጀነውን ምግብ ሰርተን በማቅረብ ለመደገፍ ዝግጁ ነን” ብለዋል
የድሬዳዋ አስተዳደር የሠራዊቱ ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል አቶ ገበየሁ ጥላሁን የዓይነትና የገንዘቡን ድጋፍ በአካባቢው ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ተወካይ ኮሎኔል ዮናስ ሮባ አስረክበዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደርና ነዋሪዎቹ ሀገርን ለማዳን እያደረጉ የሚገኙትን ድጋፍ እስከመጨረሻው እንደሚያጠናክሩ አቶ ገበየሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ኮሎኔል ዮናስ በበኩላቸው፤ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው፣ ደጀን የሆነው ህዝብ ለሠራዊቱ የሚሰጠው ፍቅር፤ ክብርና ድጋፍ ሀገር የማዳን ተልዕኮውን እንዲወጣ እንደሚያስችሉ ገልጸዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደርና ነዋሪዎቹ የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስከበር ለሚዋደቀው መከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላትን በሰው ሃይል ከማጠናከር ሌላ ገንዘብና የዓይነት ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው።