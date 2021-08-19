በአማራ ክልል በአንድ ወር ውስጥ ከ7 ሺህ 100 ዩኒት በላይ ደም ተሰበሰበ

ባህርዳር፤ሐምሌ 13/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በተያዘው የበጀት ዓመት የመጀመሪያው ወር ከ7 ሺህ 100 ዩኒት በላይ ደም በመሰብሰብ ለህክምና ተቋማት እንዲደርስ መደረጉን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የደም ባንክ አስተባባሪ አቶ አንዳርጌ አጥናፉ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ከህልውና ዘመቻው ጋር በተያያዘ ለጉዳት ለሚጋለጡና ደም ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የአቅርቦት ክፍተት እንዳይፈጠር እየተሰራ ነው።
” ደሜ ለወገኔ፣ ደማችን ለመከላከያችንና ለልዩ ኃይላችን፣ህይወቱን ለሰጠኝ ደሜን እሰጣለሁ ” መሪ ሀሳብ በየጊዜው በሚካሄዱ የደም ልገሳ ፕሮግራሞች ህብረተሰቡ በንቃት እየተሳተፈ እንደሚገኝም አመልክተዋል።
በሐምሌ ወር 2013 ዓ.ም ብቻ በተካሄደ እንቅስቃሴ ከ7 ሺህ 100 ዩኒት በላይ ደም በመሰብሰብ ለህክምና ተቋማት እንዲደርስ መደረጉንም አስታውቀዋል።
በበጀት ዓመቱ ከ83 ሺህ ዩኒት በላይ ደም ከበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ለመሰብሰብ መታቀዱንም ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ወቅትም በከተሞች ህብረተሰቡን በማስተባበር ደም የመሰብሰብ ስራ መቀጠሉን ጠቅሰው፤ በተቋማት ደረጃም እየተሰራ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ወቅታዊ ሁኔታው ለህክምና ተቋማት በቂ የደም አቅርቦት የሚያስፈልግበት ጊዜ መሆኑን ህብረተሰቡ በመገንዘብ በፈቃደኝነት የደም ልገሳውን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አስተባባሪው ጠይቀዋል።
የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ወጣት ከፍያለው ማለፉ በሰጠው አስተያየት፤ እስካሁን ለስድስት ጊዜ ያህል ደም መለገሱን ተናግሯል።
በተለይም በዚህ ወቅት በህልውና ዘመቻው ለጉዳት የሚጋለጡ ግለሰቦች ደም በብዛት የሚያስፈልግበት ወቅት ነው ብሏል።
ወቅታዊ ሁኔታውን ታሳቢ በማድረግ ድጋፉን እንደሚቀጥልበትም ገልጿል።
ሌላኛዋ የከተማዋ ነዋሪ ወጣት መሰረት በቃሉ በበኩሏ፤ “ለሚተካ ደም ሰጥቶ ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት እንደመታደግ ለህሊና እርካታ የሚሰጥ ነገር የለም” ብላለች።
ይህንን በጎ ተግባር በመቀላቀልም ደም መለገስ ከጀመረች ከሶስት ዓመት በላይ እንደሆናት አስታውሳ፤ሌሎች ጓደኞቿም ደም እንዲለግሱ እያበረታታች መሆኗን ነው የተናገረችው።
በአማራ ክልል በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች 70 ሺህ 125 ዩኒት ደም በመሰብሰብ ጥቅም ላይ መዋሉን ከጤና ቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።