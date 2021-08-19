በጋሞ ህብረተሰቡ የህወሃትና ሽኔ ቅጥረኞች ሰለባ እንዳይሆን እየተሰራ ነው

አርባ ምንጭ ነሐሴ 13/2013 (/ኢዜአ).. በጋሞ ዞን ህብረተሰቡ የአሸባሪዎች ህወሓትና ሽኔ ቅጥረኞች ተጋላጭ እንዳይሆን የፀጥታ ሃይሉ አካባቢውን በንቃት እየጠበቀ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ።
የጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ደግፌ ደበላ ለኢዜአ እንዳስታወቁት አሸባሪዎቹ በጥቅም የተደለሉ ቅጥረኞችን በማሰማራት ሀገሪቱን ለማፍረስ እያሴሩ ነው።
አሸባሪ ቡድኖቹ በአፋር፣አማራና ኦሮሚያ ክልሎች የሚገኙ ንጹሃን ዜጎችን በመግደልና በመዝረፍ የህዝቡን ሰላም እያናጉ እንደሚገኙ ጠቅሰዋል።
በተለይ የህወሓት ርዝራዦች በጋሞና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ውሰጥ ወጣቶችን በድብቅ በመመልመልና ስልጠና በመስጠት የአከባቢውን ሰላም ለማናጋት ጥረት ሲያደርግ እንደተደረሰበት አዛዡ አስታውቀዋል።
የአሸባሪዎችን ሴራ አስቀድሞ ለማክሸፍ እንዲቻል ከዞኑ 14 ወረዳዎችና 6 ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ የህብረተሰቡ ክፍሎች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት መደረጉን ገልጸዋል።
የመረጃ ልውውጥ ስርአት በመዘርጋት ከህዝቡ በየጊዜው የሚደርሱ ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ የፀጥታ ሃይሉ አከባቢውን በንቃት እየጠበቀ መሆኑን ተናግረዋል።
እንደ አዛዡ ገለጻ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥ የሚቻለው በህዝብ ተሳትፎ በመሆኑ ህዝብን ያሳተፈ የጸጥታ ማስከበር ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስታውቀዋል ።
የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ከተሰማሩ የፀጥታ ሃይሎች መካከል የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ አባል ሳጂን መሐመድ ቶሌታ በሰጡት አስተያየት “ህዝቡ የዕለት ተዕለት ስራውን ያለስጋት እንዲያከናውን ሰላም ማስጠበቅ ቀዳሚ ስራችን ነው” ብለዋል።
ህወሓትና ሸኔ አሸባሪ ሃይሎች የህዝቡን ሰላም ለማናጋት ቅጥረኛ እያሰማሩ መሆናቸው ስለታወቀ በአርባ ምንጭ ከተማ መግቢያና መውጫ በሮች ላይ ፍተሻ እያደረጉ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
የመኝታ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ማንነቱ በግልፅ የማይታወቅ ግለሰብ እንዳያስተናግዱ የተላለፈውን ጥብቅ መመሪያ ተፈጻሚ ስለመሆኑ ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ሀሰተኛ መታወቂያ፣ማህተም፣የባንክ ደብተር፣ሀሰተኛ ገንዘብ በሚጠቀሙ አካላት ላይም ጠበቅ ያለ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
“ሁሉም ሰው ለአከባቢው ሰላም ዘብ ከቆመ የትኛውም አሸባሪ የህዝቡን ሰላም ሊያናጋ አይችልም” ያለው ደግሞ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪ ወጣት ሙሴ ከበደ ነው።
በተለይ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ኮንትሮባንድ እንዳይስፋፋ ለፀጥታ አካሉ ጥቆማ በመስጠት ትብብር እያደረገ መሆኑን ገልፆ ሀገር ለማዳን ጦር ሜዳ መዝመት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዜጋ ለአካባቢው ሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት አመልክቷል።
“ጋሞ ዞን እስካሁን ሰላሙን ጠብቆ የኖረ ዞን ነው” ያለዉ ወጣቱ የሰላም ተምሳሌትነቱን ማስቀጠል እንደሚገባ አስገንዝቧል።