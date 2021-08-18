በጋምቤላ ክልል የአሸባሪው ህወሃትና ሸኔን የጥፋት ሴራ የማምከን ጥብቅ ክትትል እየተደረገ ነው

ጋምቤላ ነሐሴ 12/2013 ( ኢዜአ ) በጋምቤላ ክልል አሸባሪው ህወሃትና ተላላኪው ሸኔ ሊፈጥሩት የሚሞክሩትን የጸጥታ ችግር ተከታትለን እናስወግዳለን ሲል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ለአሸባሪ ቡድኖቹ በተላላኪነት ሲንቀሳቀስ የነበረ አንድ ግለሰብ ከነጦር መሳሪያው ዛሬ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ ገልጿል።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቡላ ኡቦንግ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ የትኛውም አካባቢ ምንም ዓይነት የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ጥብቅ ክትትል እያደረገ ይገኛል።
የትህነግና የሸኔ የሽብር ቡድን ተለላኪዎች ወደ ክልሉ ሰርገው በመግባት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጥሩ የክልሉና የፈዴራል የጽጥታ ጥምር ግብር ሃይል በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን አስታቀዋል።
በጥምር ግብር ኋይሉ በተከናወኑ ስራዎችም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በጸጥታ ስጋት የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ከተለያዩ ቁሳቁሶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን ገልጸዋል።
በዛሬው እለትም የሽብር ቡድኖችን ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረ አንድ ግለሰብን በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን አስረድተዋል።
ግለሰቡ በቁጥጥር ስር የዋለው ከጋምቤላ ከተማ አቅረቢያ በተለምዶ ‘‘ነጭ ውሃ’’ ተብሎ ከሚጠረው አካባቢ ወዳ ጋምቤላ ከተማ ዜሮ ሶስት ቀበሌ ለመግባት ሲሞክር ነው” ብለዋል።
በቁጥጥር የዋለው ግለሰብ በወቅቱ ከጸጥታ ሃይሎች ጋር መጠናኛ የተኩስ ልውጥ ቢያደረግም በጸጥታ ኋይሎች በተደረገበት ከበባ በቁጥጥር ስር ሊውል መቻሉን ተናግረዋል።
ግለሰቡ በአሁኑ ወቅት ተጨማሪ የምርመራና የማጣራት ስራ እየተካሄደበት እንደሚገኝ ጠቁመው የምርመራ ሂደቱ እንደተጠናቀቅም ጉዳዩ ለፍርድ ቤት እንደሚላክ አስረድተዋል።
በተለይ የጸጥታ ጥበቃና ክትትል ስራውን ለማሰለጥ ሲባልም በጋምቤላ ከተማ ከምሽቱ ከሁለት ስዓት ጀምሮ ከተፈቀደላቸው ተሽከርካሪዎች በስተቀር የትራንስፖርት ገደብ መጣሉን ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል።