የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ሰራተኞችና አመራር አባላት ለመከላከያ ሰራዊቱ የገንዘብና የደም ልገሳ አደረጉ

ነሀሴ 12/2013 (ኢዜአ) የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ሰራተኞችና አመራር አባላት በህልውና ዘመቻ ግንባር ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት የ19 ሚሊዮን 701 ሺ 168 ብር ድጋፍ አደረጉ። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ሰራተኞችና አመራር አባላቱ የደም ልገሳም አድርገዋል።
ኮሚሽነር ጀነራል አቶ ዳመነ ዳሮታ ዛሬ ለመከላከያ ሰራዊቱ የተደረገውን ድጋፍ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
አቶ ዳመነ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ማረሚያ ቤቱና በማረሚያ ቤቱ ስር ያሉ ተቋማት አመራር አባላትና ሰራተኞች የአገር ሕልውናን በማስጠበቅ የሕይወት መስዋእትነት በመክፈል ላይ ለሚገኝው የመከላከያ ሰራዊት የገንዘብና የደም ልገሳ አድርገዋል።
ከዚሁ ገንዘብ ውስጥም የ1 ሚሊዮን 840 ሺ ብር ደግሞ የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ እንደተደረገም ኮሚሽነር ጄነራሉ አንስተዋል።
በአሁኑ ወቅትም ኮሚሽኑና በስሩ ያሉ ተቋማት አመራር አባላትና ሰራተኞች ቃል በገቡት መሰረት ለመከላከያ ሰራዊቱ ደማቸውን እየለገሱ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
የኮሚሽኑ ሰራተኞች በገንዘብና በደም ልገሳ እያደረጉት ካለው ድጋፍ በተጨማሪም በሕልውና ዘመቻው ግንባር ድረስ ሔዶ ለመቀላቀል ፍላጎት እንዳላቸውም ገልፀዋል።
በተጨማሪም ኮሚሽኑ የራሱ የሆነ የሙዚቃና የቲያትር ቡድን ያለው መሆኑን አመልክተው፤ በጦር ግንባርና በማሰልጠኛ ጣቢያዎች በመገኘት አገራዊ አንድነትን ይበልጥ የሚያጠናክሩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ለማቀርብ መታሰቡን ተናግረዋል።
በተመሳሳይም ዜና የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት ለመከላከያ ሰራዊቱ የ4 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን ለኤዜአ በላከው መግለጫ አስታውቋል።
ከዚሁ ድጋፍ ውስጥ 2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብሩ በድርጅቱ የተሸፈነ ሲሆን፤ ቀሪው 1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ደግሞ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራር አባላት ከአንድ ወር ደመወዛቸው 50 በመቶ የሚሆነውን በመለስ ነው።