የመዲናዋን ነዋሪዎች በሀዘን ልብ የሰበረው የጎርፍ አደጋ

ነሀሴ 12/2013 በአዲስ አበባ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጨምሮ የ8 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የጎርፍ አደጋ የመዲናዋን ነዋሪዎች በሀዘን ልብ ሰብራለ።
በአዲስ አበባ ከተማ ትላንት ከቀትር በኋላ የጣለው በረዶ የቀላቀለ ከፍተኛ ዝናብ ያስከተለው የጎርፍ አደጋ የስምንት ሰዎች ህይወትን ቀጥፏል።
ከእሳትና አደጋ ስጋት ኮሚሽን የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው፤ በመዲናዋ የደረሰው የጎርፍ አደጋው በመካኒሳ፣ አስኮ፣ ጦር ኃይሎች እና ወይራ ሰፈር በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አስከትሏል።
በተለይም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ጀርመን አደባባይ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በመካነ ኢየሱስ ሴሚናር ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ነዋሪ የሆኑ ስምንት ሰዎች ህይወታቸውን አተዋል።
በጎርፉ ህይወታቸውን ካጡ ስምንት ሰዎች በተጨማሪ የነዋሪዎች ቤቶችና ንብረቶቻቸው ከጥቅም ውጭ ሆነዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው ከአደጋው የተረፉ ሰዎች በአካባቢው የጣለው የዝናብ መጠን አነስተኛ እንደነበር ነው የገለጹት። ይሁን እንጂ ከሌላ አካባቢ የመጣ ጎርፍ ግቢውን አጥለቅልቆ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል።
ጎርፉ በተከሰተበት ወቅት በአካባቢው የነበሩት ቄስ አቻም ሰውነት፣ ወይዘሮ መዳኒት በዳዳ እና አቶ ወርቁ ጥጌ፤ እነርሱ በፈጣሪ ፈቃድና በአካባቢው ሰው እርዳታ ከአደጋው መትረፋቸውን በተሰበረ ልብ የሚናገሩት።
የጎርፍ አደጋው በተለይም ጎረቤቶቻቸው የሆኑትን የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጨምሮ ህፃናትን እና ለእንግድነት የመጡ ሰዎችን ጭምር ህይወት መቅጠፉን ነው በአካባቢው የነበሩ የአይን እማኞች የተናገሩት።
የአዲሰ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በጎርፍ አደጋው ጉዳት የደረሰባቸውን ተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸውን በቦታው ተገኝተው አጽናንተዋል።
ተጎጂዎችንም የማቋቋም፣ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙና ሌሎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያገኙ ለማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም በወቅቱ አስታውቀዋል።
አሁንም መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በመጪዎቹ ቀናት ከፍተኛ መጠን ያለዉ የዝናብ ስርጭት ስለሚኖር ነዋሪዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልዕክት አስተላልፈዋል።