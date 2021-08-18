ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአፍሪካ ቀንድ አጎራባች ሀገራት የጤና ባለሙያዎች ወባ ላይ ያተኮረ ስልጠና እየሰጠ ነው

ጅማ፤ ነሐሴ 12/2013 (ኢዜአ) ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአፍሪካ ቀንድ አጎራባች ሀገራት የወባ አስተላላፊ ትንኝ ሥነ-ህይወት እድገት እና በሽታ ማስተላለፍ ኡደት ላይ ያተኮረ ስልጠና እየሰጠ ነው።
በዩኒቨርሲቲው የትሮፒካል እና ተላላፊ በሽታዎች ምርምር ማዕከል ኃላፊ ፕሮፌሰር ድልነሳው የኋላው እንዳስታወቁት፤ የሥልጠናው ዓላማ የወባ ትንኝ ንክሻዎችን ስለመከላከል፣ ስለወባ ሥነ- ህይወት ላይ የላቀ ክህሎቶችና ቴክኖሎጂን ማካፈል ነው።
ስልጠናው ከንድፈ ሀሳብ በተጨማሪ የወባ ትንኝ በሽታ መተላለፊያ ላይ ምርምር ተግባር ተኮር ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን አስረድተዋል።
ሰልጣኞቹ ከሰሜንና ደቡብ የመን እንዲሁም ከፑንት ላንድና ሶማሊያ ሪፐብሊክ የመጡ መሆናቸውን ፕሮፌሰር ድልነሳው ገልጸዋል።
የስልጠናው ተሳታፊዎች ስልጠናውን ከመጀመራቸው በፊት የጅማ ዩኒቨርሲቲ የትሮፒካል እና ተላላፊ በሽታ የጥናትና ምርምር አገልግሎቶችን ገብኝተዋል።
ስልጠናው የተዘጋጀው በጅማ ዩኒቨርሲቲ የትሮፒካል እና ተላላፊ በሽታዎች ምርምር ማዕከል ከዓለም ጤና ድርጅትና ሌሎች ተቋማት ትብብር ሲሆን ከትናንት ጀምሮ ለአራት ቀናት እንደሚቆይ ተገልጿል።
በኢትዮጵያ 47 የሚሆኑ የወባ ዝርያዎች ሲኖሩ በሽታ አስተላላፊ የሆኑት አምስቱ ብቻ እንደሆኑ ተመልክቷል።