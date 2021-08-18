በአሶሳ ከተማ ወንጀልን ለመከላከል እየተሰራ ነው

አሶሳ ፤ ነሐሴ 12/201 (ኢዜአ) በቤኒሻነጉል ጉምዘ ክልል አሶሳ ከተማ የሚስተዋሉ ወንጀሎችን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ።
በከተማዋ የምሽት ሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉም ተመልክቷል።
የአሶሳ ከተማ አስተዳደርው ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር ቡሽራ አልቀሪብ ለኢዜአ እንዳሉት ፤ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከተማው የማይታወቁና አድራሻ የሌላቸው አዳዲስ ሰዎች እንቅስቃሴ እየተበራከተ መጥቷል፡፡
ይህንን ተከትሎ በምሽት የባጃጅ አሽከርካሪዎች ግድያን ጨምሮ ዘረፋ እና ሌሎችም ወንጀሎ እየተስተዋሉ መምጣታቸውን ጠቁመዋል፡፡
“ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በወንጀሉ የተሳተፉትን በቁጥጥር ስር በማዋል ለህግ እያቀረበ ነው” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በከተማው ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ጀርባ የህወሓትን የጥፋት ተልዕኮ ለማስፈጸም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ፖሊስ መረጃ እንደደረሰበትም ሃላፊው ተናግረዋል።
በዚህም የሚስተዋሉ ወንጀሎችን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ከትናንት ጀምሮ ከምሽት 3 :00 ሰዓት እስከ ንጋት 12:00 ሰዓት ድረስ ከጸጥታ አካላትና ከአምቡላንስ ተሽከርካሪዎች በስተቀር ማንኛውም እንቅስቃሴ በከተማው ገደብ መጣሉን አመልክተዋል፡፡
የሰዓት እላፊው ዓላማ የህብረሰተቡን ደህንነት ማስጠበቅ እንደሆነም ኮማንደር ቡሽራ አስረድተዋል፡፡
በተለይም የመኖሪያ ቤት አከራዮች የተከራዮቻቸውን ማንነት በሚገባ በመረዳት ወንጀል አስቀድሞ በመከላከሉ ሂደት የድርሻቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል፡፡
በሌላ በኩል ትናንተ “የሽብርተኛው የህወሓት ቡድን የጥፋት ዓላማ ለማስፈጸም ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሲገቡ የነበሩ 32 ተላላኪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ” መዘገቡ ይታወሳል።
ሆኖም ከ32 ግለሰቦች መካከል 14 የሽብርተኛውን ህወሓት ተልዕኮ ለማስፈጸም ከአገር ሊወጡ ሲሉ በጠረፍ አካባቢ መያዛቸውንና ቀሪዎቹ ደግሞ ከውጭ ህገ-ወጥ ወታደራዊ ስልጠና ወስደው ሊገቡ ሲሉ በቁጥጥር ስር የዋሉ በመሆኑ በዚህ እንዲስተካከል እንጠይቃለን።