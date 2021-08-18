ህብረተሰቡ የአሸባሪውን ቡድን ሰርጎ ገቦች በመያዝ የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው

ደብረ ብርሃን፤ ነሐሴ 12/ 2013 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ አሸባሪው ህወሃት ለጥፋት የላካቸውን ሰርጎ ገቦች አድኖ በመያዝ ለፀጥታ ሃይሉ የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ሃላፊ ኮማንደር ብዙነህ አጥናፉ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የህወሃትን አፍራሽ ሴራ ለማምከን ህብረተሰቡ ከፀጥታ ሃይሉ ጎን ሆኖ እየሰራ ይገኛል።
መንግስት የትግራይ አርሶ አደር በክረምት ወራት በሰብል ልማት ተጠቃሚ እንዲሆን የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያሳልፍም የክፋት ቡድኑ ይህንን አልፈለገም።
በዚህም የሽብር ቡድኑ የአማራ እና አፋር ክልል ህዝቦችን ሉዓላዊነት በመጋፋት ወረራ ከመፈጸም ባለፈ ሀገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አመላክተዋል።
በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው አሸባሪው ህወሓት በአሁኑ ወቅት ሰርጎ ገቦችን በማስገባት አካባቢውን የግጭት ቀጠና ለማድረግ ከግብር አበሮቹ ጋር ተባብሮ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የአሸባሪውን አገር የማፍረስ ሴራ የተረዳው የዞኑ ህዝብም ከፀጥታ ሃይሉ ጎን በመሆን ሰርጎ ገቦችን ተከታትሎ በመያዝ የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ኮማንደር ብዙነህ አስታውቀዋል።
ሰሞኑን በተደረገ ክትትል በዞኑ አሳግርት ወረዳ በስለላ ተግባር ላይ የተሰማራ አንድ የህወሓት ሰርጎ ገብ ምጣድ ጠጋኝ መስሎ ሲንቀሳቀስ በሰዎች ጥቆማ መያዙን ጠቅሰዋል።
ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ሲውል 37 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብ እና 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር ገቢ የተደረገበት የባንክ ደብተር እንደተገኘበት አስታውቀዋል።
የካናዳ አገር ፓስፖርት የያዘች ሌላ አንዲት ግለሰብ በአንጎላላና ጠራ ወረዳ ስትዘዋወር ተይዛ ስትፈተሽ የተለያዩ ሲም ካርዶች እና ሌሎች መረጃ ሰጭ ሰነዶች ጭምር እንደተገኘባት አስረድተዋል።
በተጨማሪም በደብረ ብርሃን ከተማ የግለሰቦችን እንቅስቃሴ በመገምገም ከህወሓት ጋር ትስስር እንዳላቸው በደረሱ ጥቆማዎች መሰረት የተያዙ ግለሰቦች እንዳሉና ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑንም አብራርተዋል።
በግለሰቦቹ መኖሪያ ቤት በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻም አንድ ክላሽ ጠብ መንጃ፣ አንድ ሽጉጥ፣ ሦስት ገጀራ እና እስከ የ’’ኤፍ ዋን ቦንብ ‘’ መገኘቱን ጠቁመዋል።
ከትግራይ ክልል የተለያዩ ቀበሌዎች የተሰጡ አዳዲስ የቀበሌ መታወቂያ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችም መያዛቸውን ነው ኮማንደር ብዙነህ ያመለከቱት።
እንደሃላፊው ገለጻ፤ የጥፋት ቡድኑን ሴራ ለማክሰም በመንግስት መመሪያ መሰረት ከአዋሳኝ የኦሮሚያና አፋር ክልሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው።
ቡድኑ ለጥፋት የተዘጋጁ ሃይሎችን ከመላክ እንደማይቆጠብ ህብረተሰቡ በመረዳት አካባቢውን ነቅቶ ለመጠበቅ እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ኮማንደር ብዙነህ አሳስበዋል።