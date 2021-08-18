አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ለጥፋት የፈጠሩትን ጥምረትን በጽናት እንታገላለን

ነሐሴ 12 ቀን 2013 (ኢዜአ) የሮቤ እና የጅማ ከተሞች ነዋሪዎች ዛሬ ባካሄዱት ሰልፍ አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ የፈጠሩትን የጥፋት ጥምረት ኮንነዋል፡፡
በባሌ ሮቤ ከተማ በተካሄደው ሰልፍ የተሳተፉ ነዋሪዎች፤ ኢትዮጵያን ለማዳን የሚፈለገውም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን፣ መከላከያ የሉዓላዊነት ዓርማ ነው የሚሉና ሌሎችን ሰራዊቱን የሚደግፉ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል።
በተጨማሪም “አሸባሪው ህወሓት የአንድነት ነቀርሳ ነው፣ ጁንታው የሁሉም ብሔሮች ጠላት ነው፣ ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት የሚጠቀም የጦር ወንጀለኛ ነው” ሲሉ ቡድኖቹን የሚያወግዝ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የሰልፉ ተሳታፊዎች፤ አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ጋር ጥምረት በመፍጠር እየፈጸሙ ያለውን የሽብር ተግባር በጽናት እንደሚታገሉ አረጋግጠዋል።
የሽብር ቡድኖቹ የፈጠሩት ጥምረት የቆየ ተግባራቸውን ያጋለጠ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል።
አሸባሪው ህወሃት ከሸኔ ጋር ጥምረት መፍጠሩ የሽብር ተግባሩን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑን እንደሚያሳይም ገልጸዋል።
የሮቤ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ በበኩላቸው፤ ነዋሪው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለውን አጋርነት መግለጹ ለሀገሩ ያለውን ክብር የሚያሳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የከተማዋ ነዋሪዎች የተደቀነውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ የሚካሄደው ዘመቻ ባጠረ ጊዜ በድል እንዲጠናቀቅ ልጆቹ መከላከያን እንዲቀላቀሉ ከማድረግ በተጓዳኝ የእርድ እንስሳትና ስንቅ በማዘጋጀት እየተሳተፈ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
በተመሳሳይ በጅማ ከተማ በተካሄደው ሰልፍ የተሳተፉ ነዋሪዎች የተለያዩ መልዕክቶችን በማሰማት አሸባሪዎቹን አውግዘዋል።
“ህወሓት የሀገራችን ነቀርሳ ነው፣ ሸኔ የወያኔ ተላላኪ ነው፣ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ እንተባበራለን፣ የሸኔን ጠላትነት አውቀናል” የሚሉ መፈክሮችን አስተጋብተዋል።
የሰልፉ ተሳታፊዎቹ እንደገለጹት፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመተባበር አሸባሪዎቹን ወደ መቃብር እንደሚያወርዳቸው ገልጸዋል።
ህወሃትና ሸኔን ለመመከት የተላለፈውን አገራዊ ጥሪ በመቀበል የሚችሉትን ለማድረግ ያላቸውን ዝግጁነት ገልጸዋል።
የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ ሰልፉ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት “የከሀዲዎቹ አሳፋሪ ጋብቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይቋጫል” ብለዋል።
የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ማንኛውንም ዋጋ እንደሚከፍሉም ገልጸዋል።
“ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት መሆኑን በአደባባይ አስመስክሯል፤ ጠላቶቻችንን አደብ ለማስያዝ ለአፍታም እንኳ አንዘናጋም” ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል የልማት እቅድና የኢኮኖሚ ኮሚሽነር ዶክተር ተሾመ አዱኛ ናቸው።