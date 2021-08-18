ወቅታዊ ችግሮችን ምክንያት በማድረግ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ “አገር ከማፍረስ ተለይቶ አይታይም”

አዲስ አበባ ነሐሴ 12/2013 (ኢዜአ) የግሉ ዘርፍ የኢኮኖሚ አሻጥሩ ተሳታፊ ባለመሆን አገር የማዳን ሃላፊነቱን እንዲወጣ የፕላንና ልማት ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ።
የኮሚሽኑና ተጠሪ ተቋማቱ ሠራተኞች ለአገር መከላከያ ሠራዊት ዛሬ ደም ለግሰዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድንና አንዳንድ የውጭ አገራት ኢትዮጵያን ለማፈራረስና ሕዝቦቿን ለመበታተን እያደረጉ ያለውን ጥረት ለማክሸፍ በመላ የአገሪቷ ክፍል ርብርብ እየተደረገ ነው።
በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ ያሉ ኢትዮጵያዊያን የመከላከያ ሠራዊቱን ከመቀላቀል ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ለአገር ማዳን ጥሪው ምላሽ እየሰጡም ይገኛሉ።
የመንግስት ተቋማት ሠራተኞችም ደመወዛቸውንና ደማቸውን ከመለገስ ባሻገር ግንባር ድረስ በመዝመት የሕልውና አደጋውን በመጋፈጥ ላይ ናቸው።
የፕላንና ልማት ኮሚሽንና ተጠሪ ተቋማቱ ሠራተኞችም ለአገራዊ ጥሪው ምላሽ ለመስጠት ቁርጠኞች መሆናቸውን ነው ዛሬ ደም በመለገስ ያረጋገጡት።
ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ሁሉም ዜጋ አገር የተጋረጠባትን የህልውና አደጋ በአግባቡ ሊረዳ ይገባል ብለዋል።
በተለይም ወቅታዊ ችግሮችን መነሻ በማድረግ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ “አገር ከማፍረስ ተለይቶ አይታይም” ነው ያሉት።
የግሉ ዘርፍ ምርቱን ሸጦ ማትረፍ የሚችለው የተረጋጋች አገር ስትኖር ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ችግሩን ከማቃለል ይልቅ ተጨማሪ ችግር መፍጠር የለበትም ሲሉም አስገንዝበዋል።
የአገር ሕልውናን አደጋ ውስጥ ከሚጥሉ ነገሮች ዋነኛው የኢኮኖሚ አሻጥር በመሆኑ የግሉ ዘርፍ አሻጥሩን በማጋለጥም ሆነ ባለመሳተፍ አገር ማዳን አለበት ብለዋል።
የኢኮኖሚ አሻጥሩን ከመከላከል ጎንለጎን ዜጎች በየተሰማሩበት መስክ ከወትሮ የተለየ አፈጻጸም በማሳየት የኢትዮጵያን ልማት ማፋጠንና የሕልውና አደጋውን ማክሸፍ እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መኩሪያ ሃይሌ በበኩላቸው ኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭ እየተፈታተናት ያለውን የሕልውና አደጋ በተባበረ ክንድ መመከት ካልተቻለ ውጤቱ የከፋ ይሆናል ብለዋል።
በሁሉም የአገሪቷ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች የችግሩን ግዝፈት በመረዳት ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመቆም እያደረጉት ያለው ርብርብ የሚደነቅ መሆኑን በማንሳት።
ይሁንና መከላከያ ሠራዊቱን መደገፍ አንዱ አገር የማዳን ተልዕኮ ቢሆንም ሁሉም ዜጋ በየሙያ መስኩ ስራውን በውጤታማነት በመከወን የራሱንም ሆነ የአገሩን የሕልውና ስጋት የመቀነስ ግዴታ አለበት ነው ያሉት።
የፕላንና ልማት ኮሚሽንና ተጠሪ ተቋማት ሠራተኞች ለአገር መከላከያ ሠራዊት የአንድ ወር ደመወዛቸውን የለገሱ ሲሆን የደም ልገሳው ቀጣይነት እንደሚኖረውም አስታውቀዋል።