አሸባሪው ህወሃትን ለማስወገድ ሁለንተናዊ ድጋፋችንን እናጠናክራለን

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 11/2013 (ኢዜአ) አሸባሪውን ህወሃት ለማስወገድና የአገር ሉአላዊነት ለማስከበር የተጀመረው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁለንተናዊ ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ የድሬዳዋ አስተዳድር ነዋሪዎች አስታወቁ
ነዋሪዎቹ ዛሬ ዋና ዋና ጎዳናዎች ባደረጉት የእግር ጉዞ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸው ክብርና ፍቅር ገልጸዋል፡፡
ሀገር አፍራሹን ህወሃት ለማጽዳት የተጀመረው ተልዕኮ እንዲሳካ የሙያና የዜግነት ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
የጤና፣ የኪነ-ጥበብ፣ የማህበራዊ ሚዲያ፣ የመንግሥት ሰራተኞች ለሠራዊቱ ተጋድሎ ስኬታማነት ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል፡፡
ከተሳታፊዎቹ መካከል አቶ ታሪኩ ዘውዱ ”አያቶቻችንን በአድዋ ድል ካሳዩት የአንድነትና የፅናት መንፈስ በመማር ሀገር አፍራሹን የህውሃት ቡድን ለመደምሰስ እስከመጨረሻው ኃላፊነታችንን እንወጣለን” ብለዋል፡፡
አቶ አብርሃም ዴሮሮ በበኩላቸው ፤ ከፋፋዩ የህውሃት ፕሮፓጋንዳ ቦታ ባለመስጠት በአንድነት በመቆም ሀገርን ለማዳን ከሠራዊታችን ጎን መቆም ይኖርብናል ብለዋል፡፡
ሕዝቡን በቅንነትና ታማኝነት በማገልገል የሠራዊቱን ተልዕኮ ማፋጠን መሆኑን በመረዳት ኃላፊነቴን እወጣለሁ ያሉት ደግሞ አቶ ሐሰን አብዲ ናቸው፡፡
ሁሉም የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ከመጠበቁ በተጓዳኝ የህወሃትን የሽብር ሰንሰለት መበጣጠስና ተላላኪዎቹን ለህግ ማቅረብ አለብን ያለችው ደግሞ ወጣት ጸደይ መኮንን ናት፡፡
ዜጎች በህወሃት ፕሮፓጋንዳና የውሸት ወሬ ሳይደናበሩ የሀገር ዳር ድንበርን ለማስከበር የተጀመረው ድጋፍ ማጠናከር ይኖርብናል ብላለች፡፡
”ለሀገር ህልውና መረጋገጥ ሌት ተቀን ደሙን ለሚያፈሰው ሠራዊት ደም መለገስ ብቻ ሳይሆን፤ ግንባር በመሄድ ህይወቴን ለሀገሬ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ” ያሉት ደግሞ ደም የለገሱት አቶ ሰለሞን ጌታቸው ናቸው፡፡
የጤና ባለሙያዋ ወይዘሮ ሰላም ንጉሴ በበኩላቸው ”የወር ደመወዜንና ደም መስጠት በቂ አይደለም፤ ወደ ግንባር በመሄድ ሠራዊቱን በሙያቸው ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን አስታወቀዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ቡህ ፤ዜጎች አሸባሪውን ቡድን የከፈተውን ጦርነት በማክሸፍ የኢትዮጵያን ታላቅነት ማረጋገጥ ይገባናል ብለዋል፡፡
አስተዳደሩና ነዋሪዎቹ እያደረጉት ያለውን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም የደም ልገሳ እንዲያጠናክሩም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡