ሸኔና ህወሓት በይፋ ስምምነታቸውን ማወጃቸው የሚደንቅ አይደለም

መቱ ነሐሴ 11/2013 (ኢዜአ) ሸኔ ከመጀመሪያውኑ በሕወሓት የተመሰረተና የርሱን የሽብር ተልዕኮ ሲፈጽምለት የኖረ ቡድን በመሆኑ በይፋ ስምምነታቸውን ማወጃቸው የሚደንቅ እንዳልሆነ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የመቱ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ፡፡
ባለፉት ዓመታትም ሆነ ዛሬም በኦሮሚያ ክልል የሚስተዋሉት የማፈናቀል፣ የመግደልና የመዝረፍ እንዲሁም ሌሎች የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ሁሉ ሲፈጸሙ የኖሩትና እየተፈጸሙ ያሉት በዚሁ የሕወሓት ቅጥረኛና ተላላኪ በሆነው ኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ነው ሲሉም ምሁራኑ ገልጸዋል፡፡
በመቱ ዩኒቨርሲቲ የማማከር ሳይኮሎጂ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ጳውሎስ ተካልኝ የሁለቱም አሸባሪ ቡድኖች ተግባር ተመሳሳይና የራሳቸውን ፍላጎት መሰረት ያደረገ እንደሆነ አንስተው ፤ አሸባሪ ቡድኖቹ የተለያዩ ቢመስሉም ተግባራቸው አንድ እንደሆነ ቀድሞም የሚታወቅ ነው ሲሉ አስረድተዋል፡፡
የኦሮሞ ሕዝብ እንዲህ ዓይነት ባሕልም ሆነ ወካይ የለውም የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ ሕወሓት በመላ ሀገሪቱ በእስር ቤቶችና በትምህርት ቤቶች እንዲሁም በተለያዩ ተቋማት የተለያየ ስም እየሰጠ ሲፈጽመው የኖረውን የሰብዓዊ መብት ጥሰትና የሽብር ተግባር ሁሉ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ሲፈጽምለት ኖሯልም ብልዋል፡፡
የኦሮሞ ሕዝብ ይህንን በስሙ የሚደረግን የተላላኪነት ውክልና ለማስቆም በአንድነት ሊቆም ይገባል ሲሉም ነው አስተያየታቸውን የሰጡት፡፡
የዩኒቨርሲተው የሴቶች፣ ወጣቶችና ልዩ ፍላጎት ዳይሬክተር ፕሮፌሰር አባይነሽ መረቤ እንዳሉት ከዚህ በፊት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሕወሓት ሲፈጽመው የነበረውን ግፍ ቡድኑ ከስልጣን ከለቀቀ በኋላ በተለይ በኦሮሚያ ክልል አጠናክሮ ያስቀጠለወ ይህ በኦሮሞ ሕዝብ ስም የሚንቀሳቀሰው ሸኔ ነው ሲሉ ጠቅሰዋል፡፡
ይህ ቡድን የኦሮሞን ምሁራንና ወጣቶች ሲገድልና የተለያዩ የመብት ጥሰቶችንም እያደረሰባቸው ሕዝቡም በስጋት እንዲማቅቅ ያደረገ የኦሮሞ ጠላት እንጂ ወካይ አለመሆኑን ሁሉም ጠንቅቆ ሊያውቅ የሚገባው ጉዳይ መሆኑንና ቆም ብሎ ማሰብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡
ለኦሮሞ ህዝንብ ነው የቆምኩት የሚለውን ሽንገላ በግልጽ መቃወም የሚገባው ጊዜም አሁን ነው የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰሯ፣ “ከነዚህ ጋር መተባበር ሀገርን ለማዳን እየዘመቱ ያሉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን እንደመካድም ነው” ሲሉም ያክላሉ፡፡
“ብዙ ምሁራን፣ የሥራ አመራሮች እንዲሁም በተለያዩ የትምህርት ተቋማት በተለያዩ ደረጃዎች ሲማሩ የነበሩም ተማሪዎች ላይ የሸኔ አባላትና ደጋፊዎች ናችሁ በሚል ታሪክ የማይረሳቸው ግፎች ደርሶባቸዋል” የሚሉት ደግሞ መምህር ወንዴ መብራቴ ናቸው፡፡
እነዚህ ቡድኖች ስምምነታቸውን በይፋ ማወጃቸው መጨረሻቸው መቃረቡን የሚያሳይ የተስፋ መቁረጥ መወራጨት ነው የሚሉት መምህር ወንዴ “የቡድኖቹ የቆየ ታሪክ በመገንዘብ በኢትዮጵያዊ አንድነት በመቆምና የጥፋት ዓላማቸው ማስፈጸሚያ ባለመሆን ሀገሩን ማዳን አለበት” ብለዋል፡፡