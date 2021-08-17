ወጣቶቹ የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን አገር የማፍረስ ሴራ ከሠራዊቱ ጎን ሆነው ለመመከት ተዘጋጅተዋል

ነሀሴ 11/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሓት ቡድን አገር ለማፍረስ የጀመረውን ሴራ ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመቆም ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ወጣቶች ገለጹ ።
በመዲናዋ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ ከሁለት ሺህ በላይ ወጣቶች ዛሬ የመከላከያ ሠራዊቱን ለመደገፍና ኢትዮጵያን ከተደቀነባት ፈተና ለመታደግ ድጋፋቸውን አሳይተዋል።
ወጣቶቹ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየትም አገር የገጠማትን ፈተናዎች በድል እንድትሻገር በሁሉም መስክ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
በተጀመረው የአገር ህልውና የማስጠበቅ ትግል በሙሉ አቅማቸው ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
ወጣቶቹ “በአገር ድርድር የለም” አገር ለማተራመስና ለማፍረስ በሴራ የሚንቀሳቀሰውን ቡድን እስከ ግንባር በመዝመት እንፋለመዋለን ሲሉም ተናግረዋል።
ወጣት ዳርፈታ ጀማል አገሪቷ የገጠሟትን ፈተናዎችና የተደቀነውን አደጋ እንዲሁም አገር የማዳን ዘመቻውን አንገብጋቢነት በመረዳት በግንባር ቀደምትነት መሰለፍ የወጣቱ ግዴታ ነው ብሏል።
ወጣት የኔነሽ ሙሳ ‘ሁሉም ዜጋ ወቅታዊውን የአገሪቷን ሁኔታ ይረዳል ወጣቱ ደግሞ በአገሩ ጉዳይ የማይደራደርና አገር ለማዳን አስፈላጊውን ሁሉ የሚያደርግ ነው’ ብላለች።
“እንደ ወጣት አገር ከእኔ የሚጠብቀውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ” በማለት ወደ ግንባር መዝመትን ጨምሮ ለመከላከያ ሠራዊቱ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች።
ወጣት ዮናስ እንዳለ በበኩሉ አገር የማፍረስ ሴራ በመወጠን በውጭ አገራት ጫና ፈጣሪነት ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉ ተጽዕኖዎችን ወጣቱ በሙሉ የስነ-ልቦና ዝግጅት ሊመክተው ይገባል ብሏል።
አገር የምትገነባው በወጣቱ ሰፊ ተሳትፎ በመሆኑ አገር ለማዳን በሚደረገው ትግል በየትኛውም ግንባር ተሰልፎ የሚጠበቅበትን ለማበርከት ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል።
ወጣቱ አቅም ያለው ወደ ግንባር በመዝመት፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ እያገዘ መሆኑን የገለጸችው ደግሞ ወጣት መሃቡባ ኑረዲን ነች።
ወጣቱ በማኅበራዊ ድረ-ገጾች በሚነዙት ሐሰተኛ መረጃዎች መታለል እንደሌለበትም አመልክታለች።