የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ለመከላከያ ሠራዊት ከ241 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ

ነሀሴ 11/2013 (ኢዜአ)የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በዘርፉ ያሉ ተጠሪ ተቋማትና የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎችን ማኅበረሰብ በማስተባበር ለአገር መከላከያ ሠራዊት ከ241 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ።
ሚኒስቴሩ ለኢዜአ በላከው መግለጫ ድጋፉ የተሰባሰበው የሚኒስቴሩና ተጠሪ ተቋማቱ ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ደጀንነት ለማሳየት ነው ብሏል።
የተቋማቱ ሠራተኞችና የዩኒቨርሲቲዎቹ ማኅበረሰብ የአንድ ወር ደመወዛቸውን መለገሳቸውም ተገልጿል።
ጎን ለጎንም የምግብ፣ የመድሃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍን ጨምሮ በድምሩ ከ241 ሚሊዮን ብር በላይ ማሰባሰብ መቻሉን ነው መግለጫው ያመላከተው።
በሌላ በኩል ሚኒስቴሩና በዘርፉ ያሉ ተጠሪ ተቋማት ከአንድ ሺህ ከረጢት በላይ ደም ለግሰዋል።
የማስተማሪያ ሆስፒታል ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች በርካታ የሕክምና ባለሙያዎችም ግንባር ድረስ መሄዳቸው ተገልጿል።
ስምንት የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች ለጦር ጉዳተኞች አገልግሎት ለሚሰጠው ደባርቅ ሆስፒታል ስምንት ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የምግብና የመድሃኒት ድጋፍ አድርገዋል።
በጦርነቱ ምክንያት ችግር ላይ ለወደቁ ዜጎችም የሃሮማያ፣ የቦንጋና የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች የአልባሳት፣ የሕክምናና የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸው በመግለጫው ተጠቅሷል።
ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ለተፈናቃዮች የሚሆን ድጋፍ በወሎ ዩኒቨርሲቲ በኩል እንዲደርስ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ ተብሏል።
አሁን የተሰበሰበው ድጋፍ የመጀመሪያ ዙር እንደሆነና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ሚኒስቴሩ ለኢዜአ በላከው መግለጫ ያረጋገጠው።