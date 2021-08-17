ምሁራን ኢትዮጵያ ፈተናዎቿን የምትወጣባቸውን መንገዶች በምርምር ሥራዎቻቸው እንዲያመላክቱ ተጠየቀ

ጂንካ፤ ነሐሴ 11/2013 (ኢዜአ) ምሁራን ኢትዮጵያ ካጋጠሟት ፈተናዎች የምትወጣባቸውን መንገዶች በጥናትና ምርምር ሥራዎቻቸው እንዲያመላክቱ ተጠየቀ።
በደቡብ ክልል ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ምሁራን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ በደቡብ ኦሞ ዞን ቱርሚ ከተማ የምክክር መድረክ እየተካሄዱ ነው፡፡
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል የማዕከላዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ሀይለማሪያም ተስፋዬ በመድረኩ ላይ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ፤አሸባሪው ህወሓት በጠነሰሰው ሴራ ኢትዮጵያ ወዳልፈገችው ጦርነትእንድትገባ፣ምዕራባዊያንም በሀገራችን ውስጥ ደካማና ተላላኪ መንግሥት ለማስቀመጥ ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
”ጦርነት ሲኖር ልማት አይኖርም፤ ሀብት ይወድማል፤ የዜጎች መፈናቀል ይኖራል”ብለዋል።
ጦርነቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ጨምሮ ሀገሪቱ ያገጠሟትን ችግሮች የምትወጣበቸውን መንገዶች ምሁራን በጥናትና የምርምር ሥራዎቻቸው እንዲያሳዩ ጠይቀዋል።
ሰው ሰራሽ ችግር በመፍጠር የኑሮ ውድነቱ እንዲባባስና ሀገር እንዳትረጋጋ የሚሰሩ አካላትን በማጋለጡም ረገድ የድርሻቸውን እንዲወጡም እንዲሁ፡፡
በጂንካ ዩኒቨርሲቲና በክልሉ መንግሥት አዘጋጅነት እየተካሄደ ባለው መድረክ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው የኢዜአ ሪፖርተር ከስፍራው ዘግቧል፡፡