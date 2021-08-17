የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች የሽብር ቡድኑን ርዝራዥ ለመደምሰስ ከፀጥታ ሀይሉ ጋር በመቀናጀት እየተፋለሙት ነው

ደሴ፤ ነሐሴ 11/2013 (ኢዜአ) የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች ሀገር ለማፍረስ የመጣውን የአሸባሪው ህወሃት ርዝራዥ ለመደምሰስ ከፀጥታ ሃይሉ ጋር በመቀናጀት በግንባር እየተፋለሙት ነው ሲሉ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አስታወቁ።
ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ፤ የህወሓት የጥፋት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከውጭ ጠላቶች ጋር ተባብሮ እየሰራ ነው ብለዋል፡፡
አርሶ አደሩ የእርሻ ሥራውን በሚያከናውንበት በዚህ የክረምት ወቅት ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች ጦርነት በመክፈቱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ መፈናቀሉን ጠቅሰዋል።
በጥፋት ተግባር የተሰማራው ህወሓት በደረሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ ንጹሀን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋና በሴቶች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል ነው ያሉት።
የዞኑ ነዋሪዎች ሀገር ለማፍረስ የመጣውን የአሸባሪው ህወሃት ርዝራዥ ለመደምሰስ ከፀጥታው ሀይል ጋር በመቀናጀት በግንባር እየተፋለሙ ነው” ያሉት ዋና አስተዳዳሪው፣ በቀጣይም የጀመሩትን ይህን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።
አቶ ሰይድ እንዳሉት፤ የጥፋት ቡድኑ አባላት ናቸው ተብለው የተጠረጠሩና ከተፈናቃዮች ጋር ተመሳስለው ወደዞኑ ለመግባት የሞከሩ በርካታ ሰርጎ ገቦችም በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው።
ሰርጎ ገቦቹ በፍተሻ፣ በመኝታ ቤቶችና ተፈናቃዮች በተጠለሉበት ቦታዎች ጭምር እየተያዙ መሆኑን ጠቁመዋል።
ቡድኑ በከፈተው ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች የተጠለሉ ዜጎች የክልልና የፌደራል መንግስታት እንዲሁም ረጅ ድርጅቶች ትኩረት እንዲሰጡም አመልክተዋል።
በአሁኑ ወቅት በደቡብ ወሎ ዞን ስር በሚገኙ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የአካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
“መንግስት ሳይፈልግ የገባበት ጦርነት በድል ተጠናቆ የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ ማረጋገጥ እንዲችል ኢትዮጵያዊያን የጀመርነውን ህብረትና ተጋድሎ በማጠናከር የቡድኑን ዕድሜ ማሳጠር ይጠበቅብናል” ብለዋል፡፡