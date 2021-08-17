አሸባሪው ህወሃት የፈጸመብን ጭፍጨፋ መቼም የማይረሳ ጭካኔ ነው

ሰመራ ነሐሴ 11/2013 /ኢዜአ/አሸባሪው ቡድን የፈጸመብን የግፍ ጭፍጨፋ መቼም የማይረሳና በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ጭካኔ ነው ሲሉ በአፋር ክልል በፈንቲ-ረሱ ዞን ጉሊና ወረዳ የጋሊኮማ ቀበሌነዋሪዎች ገለጹ።
ወይዘሮ አሲያ ኢይሻቱ የጋሊኩማ ቀበሌ ነዋሪና የ5ልጆች እናት ሲሆኑ አሸባሪው ቡድን በደረቅ ለሊት አገር-ሰላም ብለዉ በተኙበት በፈጸማባቸዉ የግፍ ጭፍጨፋ ባለቤታቸዉን ጨምሮ የቅርብ ቤተሰቦቻቸዉ እንደተገደለባቸዉ ገልጸዋል።
ብዙ ቤተሰቦቼ ሞተውብኛል ባለቤቴ ሙቶብኛል 5 ልጆቼ ያለ አባት ቀርተዋል መሞታቸው የተነገረንና እሬሳቸውን ግን ማግኝት ያልቻልንባቸው ብዙ አሉ ብለዋል
ሌላዋ የጭካኔው ሰለባ የአካባቢዉ ነዋሪ ወይዘሮ ወይዘሮ ገበላ ኢርባ በበኩላቸዉ በአሸባሪ ቡድኑ ጭፍጨፍ ልጃቸዉና ወንድማቸዉ እደሞተባቸዉ ይህም ከፍተኛ ሀዘን እንደፈጠረባቸዉ ገልጸዋል።
እሳቸውን ጨምሮ አፋሮች በአሸባሪ ቡድኑ የደረሰባቸውን የጭካኔ ተግባር መቼም ቀን እንደማይረሱት ገልጸው እሱን ለማስወገድ እየተካሔደ ያለው ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደሚፈልጉም ተናግረዋል።
ወጣት መሀመድ ቢሊሊስ በበኩሉ በሽብር ቡድኑ እራሳቸዉን በማይከላከሉ ንጹሃን ነዋሪዎች በከባድ መሣሪያ በመታገዝ ባደረሰዉ ድብደባ አራት የአጎቱ ልጆችን ጨምሮ ብዙ ቤተሰቦቹ የሞቱበት መሆኑን አብራርቷል
ጥቃቱ ከማንኛውም ሰብዓዊ ፍጡር የማይጠበቅ የጭካኔ ተግባር መሆኑን ገልጾ ቡድኑን እስከ መጨረሻው ከሌሎች ወገኖቹ ጋር በመሆን እንደሚታገለው ገልጿል።
የአካባቢዉ የሃይማኖት አባት ሸክ አደም ቡርሃባ በበኩላቸው “ህወሃት የፈጸመው የግፍ ጭፍጨፋ የሰዉ ልጅ ይፈጽመዋል ተብሎ የማይገመት የማይታሰብ አዉሬነት ተግባር ነዉ” ብለዋል።
በድብደባዉ የሞቱት በአብዛኛዉ ሴቶችና ህጻናት ከመሆናቸዉም በተጨማሪ ቁጥሩም ብዙ በመሆኑ ሶስትና አራት አስከሬን በአንድ ቦታ መቀበሩን አስረድተዋል።
አሁንም ከአካባቢዉ በእለቱ ደንግጠዉ ጠፍተዉ የነበሩ ሰዎች ተጨማሪ በየቦታዉ ሙተዉ እየተገኙ በመሆኑ የሟቾች ቁጥር ከተነገረዉ በላይ መሆኑንም ገልጸዋል።
እስካሁንም ድረስ መሞታቸው የማይታወቅ አስከሬናቸው ያልተገኘ በርካታ ሰዎች እንዳሉም በምሬት ተናግረዋል።
ሌላው የጥቃቱ ሰለባ የአካባቢዉ ነዋሪ አቶ ሃቢብ ሄለም በበኩላቸው “አሸባሪው ወያኔ ከለሌቱ 9ሰአት ሰዎች በተኙበት ሰአት የፈጸመዉ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነዉ” ብለዋል።
“በተጨማሪም ገና አሁንም ይኑሩ ይሙቱ የማይታወቁ ብዙ የጠፉ ሰዎች እየተፈለጉ መሆናቸዉንም ገልጸዋል።
በወቅቱ አሸባሪው ህወሃት በአፋር ክልል በከባድ መሳሪያ በመታገዝ በፈጸመው ጥቃት አብዛኛዎቹ ህጻናት ያሉበት በርካታ ዜጎችን በጭካኔ ስለመግደሉ ኢዜአን ጨምሮ ሌሎች የሃገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ዘግበውታል።