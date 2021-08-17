የግብርና ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች የደም ልገሳና የወር ደመወዝ ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ ነሐሴ 11 /2013 (ኢዜአ) የግብርና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ለመከላከያ ሰራዊትና ለጸጥታ ሃይሎች የደም ልገሳና የወር ደመወዛቸውን ድጋፍ አደረጉ።
የሚኒስቴሩ አመራር አባላትና ሰራተኞች የደም ልገሳ መርሃ ግብርም አካሂደዋል።
ሚኒስትር ደኤታዋ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ እንደተናገሩት፤ አሸባሪው ህወሃት በዜጎች ላይ ያደረሰውን ግፍ በመቃወምና በቁጭት በመነሳሳት ዜጎች ለአገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እያደረጉ ነው።
ሚኒስቴሩም የድጋፉ አካል ለመሆን እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውሰው፤ የተጠሪ ተቋማቱና የሚኒስቴር ሰራተኞች ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ሰራተኞቹ አጋርነታቸውን በተግባር እያሳዩ መሆኑን ጠቁመው፤ ይሄ ችግር እስኪፈታ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነቷን እንድታስጠብቅ የግብርና ዘርፉ ቁልፍ ሚና ያለው መሆኑን አስታውሰው፤ የሚኒስቴሩ ሰራተኞች ጠንክረው እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ከደም ለጋሾቹ መካከል ወይዘሮ ጸሃይ ስዩም “ሰራዊቱ የማይተካ ህይወቱን እየሰጠ ነው፤ እኛ ደግሞ በቀላሉ ሊተካ የሚችል ደም መስጠታችን የሚከበድ አይደለም” ብለዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ገዛ ደጀኔም ደሜን “ስሰጥ ደስ እያለኝ ነው ለሰራዊቱ ደጀን መሆን ከኔ የሚጠበቅ ሃላፊነት ነው” ብለዋል።
አቶ አቤ ገዛህኝ በበኩላቸው “አቅም ያለው ግንባር በመገኘት ሰራዊቱን ማበረታታት አለበት” በማለት ግንባር የማይሄደው ደግሞ ለሰራዊቱ ድጋፉን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።