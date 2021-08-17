አካባቢያችንን ከህወሃት ተላላኪዎች ጥፋት በንቃት እንጠብቃለን

ዲላ፤ ነሐሴ 11/2013 (ኢዜአ) አካባቢያቸውን ከህወሃት ተላላኪዎቹ ጥፋት በንቃት በመጠበቅ ሰላማቸውን በማረጋገጥ ልማታቸውን እንደሚያፋጥኑ በደቡብ ክልል የጌዴኦ ዞን ወጣቶች አስታወቁ።
” እኔ ለሀገሬ ወታደር ነኝ” በሚል መሪ ሀሳብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ የሚሆን የደም ልገሳና የማህበረሰብ አቀፍ የስፖርት እንቅስቀሴ መረሃ ግብር በዲላ ከተማ ተካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ከተሳተፉት ውስጥ ወጣት ዮናስ ብርሃኑ ፤በግንባር ለሚዋደቀው የጸጥታ ሀይል ሁለንተናዊ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ የአካባቢውን ሰላም በንቃት በመጠበቅ ልማትን ለማፋጠን የድርሻውን እንደሚወጣ ገልጿል።
በተለይ አሸባሪው ቡድን በግንባር ያጣውን ድል በሀሰት ፖሮፓጋንዳ ለማግኘት የሚነዛውን ውዥንብር ከመከላከል ባለፈ እውነቱን ለማሳወቅ እንደሚጥርም አስታውቋል።
የሀገሩን ክብር ለማስጠበቅ ሕይወቱን ለሰጠ መከላከያ ሰራዊት ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረግ የዜግነት ግዴታ መሆኑን የሚናገረው ደግሞ አርቲስት አክሊሉ ዮሐንስ ነው።
”አካባቢያችንን ከአሸባሪው ተላላኪዎች በንቃት በመጠበቅ በግንባር እያስመዘገብን ያለውን ድል በውስጥም መድገም??? ይገባል” ብለዋል።
የጌዴኦ ዞን ወጣቶች ሊግ ሃላፊ ወጣት ደግነት ሃይሉ በበኩሉ፤ የዞኑ ወጣቶች መከላከያን መቀላቀለን ጨምሮ ለሠራዊቱ ሁለንተናዊ ድጋፋቸውን ማጠናከራቸውን ተናገራል።
በተለይ የአሸባሪው ቡድን ተላላኪዎችን ከማጋለጥ በተጓዳኝ የአካባቢያቸውን ሰላም በንቃት እየጠበቅን ልማትን እናፋጥናለን ብሏል።
የጌዴኦ ዞን አስተዳዳሪ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ደምመላሽ ብሬ ፤ አሸባሪው ህወሃት ሀገር የማፍረስ አጀንዳ እንዳይሳካ የዞኑ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለው ድጋፍ እንደሚያጠናክር አስታውቀዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የስፖርት ማህበረሰብ አባላት፣የዞንና የከተማ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎችም ነዋሪዎች መሳተፋቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከዲላ ዘግቧል።