ብሔር ብሔረሰቦች የአገር ሕልውና የማስጠበቅ ዘመቻው እስከሚጠናቀቅ ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው

አዲስ አበባ ነሃሴ 11/2013(ኢዜአ) ብሔር ብሔረሰቦች የአገር ሕልውና የማስጠበቅ ዘመቻው እስከሚጠናቀቅ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ።
የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ሠራተኞችና የአመራር አባላት ለመከላከያ ሠራዊት ደም ለግሰዋል።
የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባዔ ወይዘሮ እጸገነት መንግስቱ የአገር ሕልውና ዘመቻውን ለመደገፍ ደም ከመለገስ ባሻገር ሠራተኞቹ ከ3 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ሠራተኛው የአገር ህልውና ዘመቻውን ለማገዝ ሰፊ መነቃቃት ማሳየቱን ገልጸው፤ ምክር ቤቱም በቀጣይ የአይነት ድጋፍ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
‘አገርን የማዳን ተግባር ላይ ነው ያለነው’ ያሉት አፈ ጉባኤዋ፤ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እያደረጉት ያለው አገር የማዳን ተሳትፎና መነቃቃት የሚበረታታ መሆኑን አክለዋል።
የአገር አንድነት በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም በሚደረገው ርብርብ ብሔር ብሔረሰቦች የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው መቀጠል እንደሚጠበቅባቸውም አመልክተዋል።
አስተያይታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የምክር ቤቱ ሠራተኞችም አገር ለማዳን ለሚዋደቅ ሠራዊት ደም መለገስ ትንሹ አስተዋጽኦ እንደሆነ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን ከአሸባሪው የሕወሃት ቡድን ጥቃት ለመታደግ በቀረበው ጥሪ መሰረት በቀጣይም ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
ሁሉም ዜጋ አገራዊ ጥሪውን ተከትሎ በሚችለው ሁሉ በመደገፍ ተሳትፎ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።