በረዶ ቀላቅሎ የጠላው ከባድ ዝናብ በሰሊጥና ሌላም ሰብል ላይ ጉዳት አደረሰ

መተማ፤ ነሐሴ 11/2013(ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን በምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ በረዶ ቀላቅሎ የጣለው ከባድ ዝናብ በ2 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የለማ ሰሊጥና ሌላም ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ የሰብል ባለሙያ አቶ ምንብየው አዲሴ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ጉዳቱ የደረሰው በወረዳው ግራር ውሃ ቀበሌ ነሐሴ 9/2013 ዓ.ም. ማምሻውን ነው።
በረዶ ቀላቅሎ ለአንድ ሰዓት ያህል በጣለው ከባድ ዝናብም በ25 ባለሃብቶች የለማ የሰሊጥ፣ ማሽላ፣ ጥጥና አኩሪ አተር ሰብል ላይ ከባድ ጉዳት ማድረሱን አስታውቃል።
በተለይም የሰሊጥ ሰብሉ ካለው ተፈጥሮዊ ሁኔታ አንፃር ሙሉ በሙሉ ምርት መስጠት እንደማይችል አመልክተዋል።
በምትኩ ፈጥነው መድረስ በሚችሉ የሽምብራና ማሽላ ሰብሎችን መልሰው እንዲያለሙ ይደረጋል ብለዋል።
ለባለሃብቶች ተገቢውን የዘርና የሙያ ድጋፍ በማድረግ የደረሰባቸውን ኪሳራ ለማካካስ እንደሚሰራም አብራርተዋል።
ሰብላቸው ከተጎዳባቸው መካከልም አቶ ዘመነ ባየ ፤ 80 ሄክታር መሬት ሰሊጥ፣ ጥጥ፣ ማሽላና አኩሪ አተር መሸፈናቸውን ጠቅሰው፤ ከዚህም 25 ሄክታር መሬት ላይ የለማው ሰሊጥ መውደሙን ተናግረዋል።
በጠፋው ምትክ በሌሎች ሰብሎች ለመተካትም እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
የአዲሱ የእርሻ ኢንቨስትመንት ስራ አስኪያጅ አቶ መብራቱ በዛብህ በበኩላቸው፤ 800 ሄክታር መሬትን በተለያዩ ሰብሎች መሸፈናቸውን አስረድተዋል።
ሆኖም ባለፈው እሑድ በረዶ ቀላቅሎ በጣለው ከባድ ዝናብ በ500 ሄክታር መሬቱ የለማ ሰሊጥ በመጎዳቱ ለኪሳራ እንደዳረጋቸው አመልክተው፤ ከግብርና ባለሙያዎች ጋር በማመከር ፈጥነው በሚደርሱ ሰብሎች ለመተካት ማሰባቸውን ተናግረዋል።