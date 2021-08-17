በድሬዳዋ ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን በሚል መሪ ቃል ለመከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፍ እየተካሔደ ነው

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 11/2013 (ኢዜአ)”ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን ” በሚል መሪ ሃሳብ ለመከላከያ ሠራዊት ክብር የሚገለጽበት እና ድጋፍ የሚጠናከርበት የጎዳና ላይ የእግር ጉዞ እየተካሄደ ነው።
የድሬዳዋ ከተማ ህዝብና የመንግስት ሠራተኛው ለአገር መከላከያ ሠራዊት ያለውን አጋርነት እና ድጋፍ የሚያጠናክርበት ታላቅ የጎዳና ላይ የእግር ጉዞ በከተዋ ዋና ዋና ጎዳናዎች እያካሄደ ይገኛል።
ሠራተኞቹ ኢትዮጵያን ለማዳን የቱንም ርቀት እንጓዛለን ፤የቱንም መስዋዕትነት እንከፍላለን ፤ክብርና መጎስ ህይወቱን ለሰጠን መከላከያ ሰራዊት፤ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ፣የትም-መቼም-በምንም የሚሉ መልዕክቶችን አስተጋብተዋል ።
በተጨማሪም ኢትዮጵያዊነት በዘመናት መካከል ደምቆ የሚታይ በአለት ላይ የተመሰረተ ፅኑ ማንነት ነው የሚሉ መሠረታዊ ሃሳቦች አንግበው ድጋፋቸውን እያሰሙ ናቸው።
በሰልፉ ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች በተለይም ወጣቶች ከደም ልገሳ ባሻገር ከአገር መከላከያና የጸጥታ መዋቅሩ ጎን በመሰለፍ አገርን ለማዳን ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
በእግር ጉዞው ላይ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ቡህ እና የካቢኔ አባላት እየተሳተፉ ይገኛሉ።
ነዋሪዎቹ “ኢትዮጵያን ለማዳን የቱንም ያክል ርቀት እንጓዛለን የቱንም ያክል መስዋዕትነት እንከፍላለን!” ፣ “ክብርና ሞገስ ህይወቱን ለሰጠን መከላከያ ሰራዊት!” ፣ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ የትም ፣ መቼም በምንም!” የሚሉና ሌሎች መልዕክቶችን እያስተላለፉ ይገኛሉ።
ለአገር ልዕልናና ህልውና መረጋገጥ ህይወቱን እየሰዋ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊትና እና ልዩ ኃይሎች የእግር ተጓዦቹ ደም ይለግሳሉ ተብሎም ይጠበቃል ።
በስነ-ስርዓቱ ላይ የድሬዳዋ አስተዳደር የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች፣ ሰርከስ ድሬዳዋ እና የድሬዳዋ ማርሽ ባንድ ቀስቃሽና ድጋፉን የሚያጠናክር ዝግጅት እያቀረቡ ይገኛሉ።