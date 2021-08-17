በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የነቃ ተሳተፎ በማድረግ ሀገራዊ ልማትን ማጠናከር ይገባል

ሆሳዕና ነሀሴ 11/2013(ኢዜአ) የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የነቃ ተሳተፎ በማድረግ ሀገራዊ ልማቱን ሊያጠናክሩ እንደሚገባ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የሀገር አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች የበጎ ተግባር ስራ ማስጀመሪያ መድረክ ላይ በሚኒስቴሩ የመምህራንና ተማሪዎች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶክተር ኤዶሳ ተርፋሳ እንዳሉት እንደ ሀገር የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ሚና ከፍተኛ ነው።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ከመማር ማስተማር ስራቸው በተጓዳኝ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደረጉ ተግባራትን ማከናወንና ተማሪዎቻቸውን በበበጎ ፈቃድ አገለግሎት እንዲሰማሩ ማስተማር እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
ተማሪዎች በጋራ ተቀናጅተው በተለያዩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በመሰማራት ማህበረሰባቸውን የማገልገልና በሀገር ልማት ላይ የበኩላቸውን አሻራ የማሳረፍ ስራዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውንም ተናግረው፤ ይህንን በማጠናከርም ሀገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል የበለጠ መስራት እንደሚገባቸውም ጠቁመዋል።
የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በበኩላቸው እንደ ሀገር የተጀመሩ ለውጦችን ለማስቀጠል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በአብሮነት መንቀሳቀስ ለችግሮች መፍተሄ ለማምጣት አይነተኛ ሚና እንዳለው ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው በአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር የሚተከሉ የተለያየ ጠቀሜታ ያላችውን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ችግኞች በማዘጋጀት ተከላ እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት ተማሪ ኦሊ በዳኔ በበኩሉ “እኛ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በበጎ ፈቃድ ስራዎች በመሳተፍ ለሀገራችን ልማት አስተዋጽኦ ማበርከታችን ያስደስተናል” ብሏል።
“ከስራው በተጨማሪ እርስ በእርስ ያለንን ሀሳብና ባህላዊ እሴቶችን መለዋወጣችን ግንኙነታችንን እንዲሁም አንድነታችንን የሚያጠናክር በመሆኑ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው” ሲል ገልጿል።
ዛሬ የምናበረክተው አስተዋጽኦ ነገ የምንረከባት ሀገር የተሻለችና የበለጸገች እንድትሆን መሰረት በመሆኑ ሁሉም ተማሪዎች በንቃት ሊሳተፉበት ይገባልም ብሏል።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ያላቸዉን እምቅ አቅምና ጉልበት በመጠቀም አካባቢያቸዉን በማልማት ለዉጥ ማስመዝገብ እንደሚቻል የተናገረው ደግሞ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት ተማሪ ዳንኤል ጌታቸው ነው።
የበጎ ተግባር ስራውን አጠናክሮ በማስቀጠል የሚጠበቅበትን ሁሉ ለመወጣት መዘጋጀቱንም ገልጿል።
ትላንት በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ የ45ቱም ዩኒቨርሲቲዎች የተማሪ ህብረት ፕሬዝዳንቶች የተገኙ ሲሆን በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የችግኝ ተከላም አካሂደዋል።