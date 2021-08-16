አሸባሪው የትህነግ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የደቀነውን አደጋ በአንድነት እንቀለብሰዋለን

ጋምቤላ ነሐሴ 10 / 2013(ኢዜአ)አሸባሪው የትህነግ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ በአንድነት እንደሚቆሙ በጋምቤላ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት አስታወቁ።
የምክር ቤቱ አባላት በክልሉና በአገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተወያይተዋል።
የምክር ቤቱ አባላት በዚህ ወቅት አሸባሪው ቡድኑ ለ27 ዓመታት በኢትየጵያ ላይ የፈጸመው ግፍና ሰቆቃ ሳያንሰው አሁንም እኩይ ተግባሩን አባብሶ መቀጠሉን ተናግረዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ዘሪሁን በየነ በሰጡት አስተያየት አሸባሪው ቡድን ያለውን የሌለውን አቅሙን በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም አሸባሪ ቡድኑ አገር ለማፍረስ የቃጣውን አደጋ ለመመከት እያንዳንዱ ዜጋ የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ በጋራ ልንቆም ይገባል ብለዋል።
በተጨማሪም በግንባር ላይ ለሚገኙት የአገር መከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት የሚደረገው ድጋፍ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
ቡድን ባለፉት ዓመታታ የፈጸመው ግፍና በደል ሳያንሰው ዳግመኛ የለመደውን ሴራውን እንዲፈጽም በፍጹም አንፈቅድለትም ያሉት ደግሞ ሌላው ተሳታፊ አቶ ወይናቶ አበራ ናችው።
ስለሆነም ዘራፊውና አሸባሪ ቡድኑን በኢትዮጵያ ላይ የደቀነውን አደጋ በጋራ እናስቆመዋለን ብለዋል።
ሌላዋ የውይይቱ ተሳታፊ ወይዘሮ አኳታ ኡሚዩ እንዳሉት አሸባሪው አይደለም ለኢትዮጵያ ቆሜለታለሁ ለሚለው ለትግራይ ህዝብ የማያስብ አረመኔ ቡድን መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም ዋነኛ ማሳያው ምንም የማያውቁ ህፃናትን ለጦርነት በመማገዱ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዋ የቡድኑ ሴራ እስከ መጨረሻ ለማምከን ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን እንደሚሰለፉ ገልጸዋል።
የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ፒተር አማን እንደተናገሩት በአገር ላይ የተደቀነውን አዳጋ የመቀልበሰ ተግባር ለመንግሥት ብቻ የሚተው አይደለም ።
በመሆኑም ምክር ቤቱ ከመንግሥት ጎን በመሆን አገር በማዳን ዘመቻው የታቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል።
የምክር ቤቱ አባላት ባወጡት የአቋም መግለጫ አሸባሪውን ቡድን በቁርጠኝነት ለመታገል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
የክልሉን ብሎም የአገሪቱን ሰላም ለማስጠበቅ ከመንግሥት ጎን እንደሚሰለፉም አረጋግጠዋል።
የጋምቤላ ክልል የተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አምስት ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው።