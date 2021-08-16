የህልውና አደጋውን ለመቀልበስ የፖለቲከኞችና የሲቪክ ማህበራት የተጠናከረ ተሳትፎ አስፈላጊ ነው

ነሐሴ 10/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ የተጠናከረ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ህብረት አስፈላጊ መሆኑን የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባዔ አስታወቀ።
የጉባኤው ዋና ፀሐፊ ዶክተር ዳዊት መኮንን እንደገለጹት አሸባሪውን ቡድን ለመደመሰስ በሚካሄደው ዘመቻ ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ አደረጃጀቶች በግንባር ቀደምነት እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ መጠናከር ይገባዋል።
ምክር ቤቱ ሁለቱን አካላት በማስተባበር የጀመረው ጥረት ውጤት እንደተመዘገበበትም አስታውቀዋል።
በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ጠላት በጋራ ለመፋለም መስማማታቸውን ተናግረዋል።
የተበታተኑ የሲቪክ አደረጃጀቶችን ወደ አንድ በማምጣት በጋራ አቅደው ወደ ግንባር በመዝመት፣ በስንቅና ትጥቅ አቅርቦት በጋራ መሥራታቸውን ዶክተር ዳዊት ገልጸዋል።
ወጣቱ ትውልድ አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስ ለሚካሄደው ዘመቻ አደጋውን የሚመጥን ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
በህልውና አደጋው ላይ ወጣቱ ያለውን ግንዛቤ የማሳደጉ ስራ መጠናከሩን ገልጸው “በዚህም በአገርና በሕዝብ ላይ እየመጣ ያለውን አደጋ በውል በመገንዘብ ሰልጥኖ ወደ ግንባር በመዝመት ላይ ይገኛል” ብለዋል።
ሌላው የጉባኤው አባል አቶ ታድዬ አስማረ በበኩላቸው “አሁን ላይ ሁሉም ሰው አካባቢውን ነቅቶ የሚጠብቅበት ወቅት ላይ የምንገኝ መሆናችን መዘንጋት የለበትም” ብለዋል።
እየተነዛ ላለው አሉባልታና ውዥንብር ጆሮ ባለመስጠት የህልውና ትግሉን ዳር ማድረስ እንደሚያስፈልግ ተናግረው ፤ለዚህም ወጣቱ መከላከያ ሠራዊትን፣ የአማራ ልዩ ሃይልንና ሚሊሺያውን መቀላቀል እንደሚገባውም አስረድተዋል።
አሸባሪው ቡድን እያደረሰው ያለውን ግድያ፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት መውደምና መፈናቀል መመከት የሚቻለውም ራስን በማዘጋጀት እንደሆነም አቶ ታድዬ ተናግረዋል።
አገር ለማዋረድ ቆርጦ የተነሳን ጠላት በተገቢው መንገድ መመከት እንደሚገባ የገለጹት አቶ ታድዬ፣ በአማራ ክልል ህዝብ ዙሪያ የትህነግ ሃይሎች በየጊዜው በሚነዙት የተሳሳተ የሃሰት መረጃ ማንም ሊወናበድ እንደማይገባም ጠቁመዋል።
ሁሉም ዜጎች ህልውናቸውን ለማስጠበቅ ሕዝብን ከጥፋት፤ አገርን ከመበታተን የማዳን ዘመቻውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ጉባኤው ከባለሃብቶችና ከአባላቱ ያሰባሰበውን ገንዘብ ለአገር መከላከያ ሠራዊትና ለአማራ ልዩ ሃይል መስጠቱ ተገልጿል።