ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪው ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ድጋፍ አደረገ

ነሐሴ 10 / 2013 (ኢዜአ) ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አሸባሪው የህወሃት ርዝራዥ ቡድን ላፈናቀላቸው ዜጎች ከ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እና ሌሎች ቁሶች ድጋፍ አደረገ።
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ እና አለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አለምእሸት ተሾመ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ተቋሙ ያደረገው ድጋፍ ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው በወሎ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ዜጎች እንዲውል ነው።
በዚህም ዩኒቨርሲቲው 150 ፍራሽ፣600 ብርድ ልብስ፣200 ጥንድ አንሶላዎችን ድጋፍ አድርጓል ብለዋል።
እንዲሁም 35 ኩንታል መኮረኒ እና ሩዝ ፣ባለ 20 ሊትር 100 ጀሪካን ዘይት፣50 ካርቶን ፓስታ እና በዩኒቨርሲቲው የተመረተ ባለ 5 ሊትር 100 ጀሪካን ፈሳሽ ሳሙናም እንደሚገኙበት ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ድጋፉን በገንዘብ እና ዓይነት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ አለምእሸት አስታውቀዋል።
በሌላ በኩል በድሬዳዋ አስተዳደር ለሀገር መከላከል ሠራዊት ህዝቡ ያለውን አጋርነት እና ድጋፍ የሚያጠናክርበት ታላቅ የጎዳና ላይ የእግር ጉዞ ነገ እንደሚካሄድ የአስተዳደር የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታውቋል።
በእግር ጉዞው የሚሳተፉ የአስተዳደሩ ነዋሪዎች ሀገርን ከጠላት ለመጠበቅ ከሚዋደቀው መከላከያ ሠራዊቱ ጎን መሆናቸውን ለማረጋገጥ ድምጻቸውን ያሰማሉ።
ለሀገር ልዕልናና ህልውና መረጋገጥ ህይወቱን እየሰዋ ለሚገኘው የመከላከያ እና ልዩ ኃይሎች ደም እንደሚልግሱም ይጠበቃል።
ነገ ከማለዳው ጀምሮ ለሠራዊቱ የሚካሄደው የድጋፍ የእግር ጉዞ የድሬዳዋን ዋና ዋና አደባባዮች እና ጎዳናዎች እንደሚያካልል ቢሮው ለኢዜአ ገልጿል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የድሬዳዋ አስተዳደር የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አጋርነታቸውን የሚያንጸባርቁበት ዝግጅት እንደሚኖርም ተመላክቷል።