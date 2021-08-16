የምዕራብ ጎንደር ዞን ነዋሪዎች በማይጠብሪ ግንባር አሸባሪውን ህወሃትን ቡድን በመፋለም ላይ ለሚገኙ ሀይሎች ድጋፍ አደረጉ

ነሐሴ 10 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የምዕራብ ጎንደር ዞን ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ሀይል፣ ለሚሊሻ፣ ለፋኖ እና የክተት ጥሪውን ተቀብለው በማይጠብሪ ግንባር አሸባሪውን ህወሃት በመፋለም ላይ ለሚገኙ ሀይሎች ድጋፍ አደረጉ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው በግንባር ተገኝተው ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት፤ ህዝቡ ከ83 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ በሁሉም ግንባሮች ለተሰለፈው ሀይል ድጋፍ አድርጓል ።
በማይጠምሪ ግንባር ለተሰለፈው ሀይል 78 የእርድ ከብቶችን፣ 18 ፍየልና በግ ማስረከባቸውንና በቀጣይነትም የህልውና ዘመቻው እስከሚጠናቀቅ ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
የመከላከያ ተቋምን ለማጠናከር የሚደረገውን ርብርብ ለመደገፍ በዞኑ የሚገኙ ወጣቶችን በመመልመል ወደማሰልጠኛ እየተላኩ እንደሆነ ገልጸዋል።
ዞኑ ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር የሚያዋስን በመሆኑ በአሁኑ ወቅት ካሉ የፀጥታ ስጋቶች አንፃር የዞኑ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ለማዳን ከተሰለፉ ሀይሎች ጋር በፅናት በመቆም ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ድጋፉን የተረከቡት የምዕራብ ዕዝ ዕደላ ሀላፊ ሌ/ኮ አሸብር ሽፈራው በበኩላቸው በግንባር የተሰለፈው ሀይል ህዝቡ እያደረገለት ባለው ድጋፍ ተነሳስቶና በግዳጁ ተግቶ የአሸባሪውን ህወሃት ግብዓተ-መሬት በማፋጠን ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
የምዕራብ ጎንደር ዞን ህዝብ ላደረገው አለኝታነትና ደጀንነት ምስጋና ማቅረባቸውን የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት መረጃ ጠቁሟል።