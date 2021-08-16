ነሐሴ 10 ቀን 2013 (ኢዜአ) “ከኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ዕድለኝነት ነው” ሲሉ በምልምል ወታደሮች ማሰልጠኛ ማዕከላት የተገኙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ገለጹ።
ከአዲስ አበባ አራት ቴአትር ቤቶች የተውጣጡት የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች ትናንት በአዋሽ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ምልምል ወታደሮችን አዝናንተዋል።
የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎቹ የጥበብ ስራዎች ምልምል ወታደሮቹን በከፍተኛ ወኔና የአገር ፍቅር ስሜት አነቃንቀዋል፤ አዝናንተዋል።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች “በዚህ የታሪክ አጋጣሚ ከትዮጵያ ‘የቁርጥ ቀን ልጆች’ ጋር መዋል መታደል ነው” ሲሉ ገልጸዋል።
“ኢትዮጵያ ላይ አደጋ ሲመጣ ሕዝቡ ያለምንም ልዩነት ጠላትን ይመክታል” ያሉት ባለሙያዎቹ፤ ኪነ ጥበብም ከጥንት ጀምሮ አገር ጠባቂው ሲዘምት የወኔ ስንቅ በመሆን ስታገለግል መቆየቷን አውስተዋል።
አሁንም በኢትዮጵያ ሕልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመቀልበስ የተዘጋጁ ጀግኖች የቁርጥ ቀን ልጆችን በጥበብ ስራዎች ማነቃቃታቸው ደስታ እንደፈጠረላቸውም ባለሙያዎቹ ተናግረዋል።
‘ጥበብ ከመሳሪያም በላይ ነው’ የሚሉት ሙያተኞቹ፤ ለኢትዮጵያ ዳር ድንበር መከበር በምንም መልኩ ወደኃላ እንደማይሉ አረጋግጠዋል።
“ይህን መፈጸም የኪነ ጥበብ ሙያተኞች ግዴታችንም ነው” ብለዋል።
የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎቹ በተመሳሳይ በጦላይ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተገኝተው ምልምል ወታደሮችን አነቃቅተዋል።
በቀጣይም እስከ ግንባር ድረስ በመሄድ ሠራዊቱን ለማበረታታትና ለማዝናናት መዘጋጀታቸው ተገልጿል።