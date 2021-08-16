የሕልውና ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ለመከላከያ ሠራዊት የምናደርገውን ድጋፍ እንቀጥላለን

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 10/2013 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን ሕልውና የማስጠበቅ ዘመቻ በድል እንዲጠናቀቅ ለአገር መከላከያ ሠራዊት የምናደርገውን ድጋፍ እንቀጥላለን ሲሉ የፌዴራል የከተሞች ሥራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ሠራተኞች ገለፁ።
የኤጀንሲው ሠራተኞችና በሥሩ የሚገኙ የፕሮጀክቶች ባለሙያዎች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ከ4 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ለሠራዊቱ አበርክተዋል።
ሠራተኞቹ ዛሬ ደም የለገሱ ሲሆን በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎችም የተለያዩ አልባሳትን ለግሰዋል።
የመከላከያ ሠራዊት የበጀትና ፕሮግራም ዳይሬክተር ብርጋዴር ጄኔራል አብዱሰላም ኢብራሂም ድጋፉን ከኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ከአቶ ገብረመስቀል ጫላ ተረክበዋል።
የሕልውና ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ የኤጀንሲው አመራር አባላትና ሠራተኞች ድጋፋቸውን ለመቀጠል ቃል መግባታቸውን ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
ከኤጀንሲው ሠራተኞች በተጨማሪ የሴቶች ኢንተርፕሪነርሺፕ እና የኢንተርፕሪነሮች ማበልፀጊያ ፕሮጀክት ተጠቃሚዎች ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
“ኢትዮጵያዊነት ቀድሞ መድረስ ነው” በሚል መሪ ሃሳብ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች የተለያዩ አልባሳት ድጋፍ ማበርከታቸውንም አክለዋል።
የኤጀንሲው ሠራተኞችም ለአገር ሉዓላዊነት መከበር እየተዋደቀ ላለው የመከላከያ ሠራዊት ደጀንነታቸውን ለማሳየት ድጋፉን ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
መኖር፣ መስራትና ልጆች ማሳደግ የሚቻለው አገር ስትኖር ነው ያሉት ሠራተኞቹ አንድነቷና ሉዓላዊነቷ የተጠበቀ አገር ለትውልድ ለማስረከብ ለሠራዊቱ ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ነው ያሉት።
ብርጋዴር ጄኔራል አብዱሰላም ኢብራሂም በበኩላቸው፤ ድል በጦር ሜዳ በሚደረግ ትግል ብቻ ሳይሆን ከሠራዊት ጀርባ ያለው ደጀን ሕዝብ በሚያደርገው ድጋፍ የሚገኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የኤጀንሲው አመራሮችና ሠራተኞች ይህን በመረዳት ካላቸው ላይ ቀንሰው ለአገር ሉዓላዊነት እየተዋደቀ ላለው የአገር መከላከያ ሠራዊት ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል።
ብርጋዴር ጄኔራሉ ከድጋፍ በተጨማሪ ሁሉም ዜጋ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች በንቃት እንዲጠብቅ አስገንዝበዋል።