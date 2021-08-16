የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት የልህቀት ማዕከል ለማድረግ የተቀረጸው ፕሮጀክት አፈጻጸም ብዙ እንደሚቀሩት ተመለከተ

አዳማ፤ ነሐሴ 10/2013 (ኢዜአ) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆችን የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት የልህቀት ማዕከል ለማድረግ የተቀረጸው ፕሮጀክት አፈጻጸም ብዙ እንደሚቀረው ተመለከተ ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከሁሉም ክልሎች የዘርፉ አመራሮችና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ ዲኖች ጋር የፕሮጀክቱን አፈጻጸመ በአዳማ ከተማ እየገመገመ ነው።
በግምገማው መድረክ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ እንዳሉት፤ ተቀርጾ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየው ፕሮጀክቱ በዝቅተኛና መካከለኛ ደረጃ ብቁና ጥራት ያለው የሰለጠነ የሰው ሃይል ለማፍራት ታስቦ ነው።
ስራ ፈላጊ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ ፣ በዕውቀትና ክህሎት የበቃ የሰው ሃይል ለማፍራት መሰረት የሚጥል ፕሮጀክት እንደሆነም አመላክተዋል።
በተለይም መንግስት የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች ሙሉ በሙሉ ተግባር ተኮር ስልጠና እንዲሰጡ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ስርዓተ ትምህርት በአዲስ መልክ በመቅረፅ ወደ ትግበራ መግባቱንም አስታውሰዋል።
እስካሁን በተከናወኑት ስራዎች ሲታይ ግን ፕሮጀክቱን የምስራቅ አፍሪካ የክህሎት የልህቀት ማዕከል ለማድረግን ከተቀመጠው ግብ አንጻር ብዙ ስራዎች እንደሚቀሩት ታይቷል ብለዋል።
በፕሮጀክቱ የአንድ ዓመት ቆይታ በተቋማቱና በክልሎች አለመሰራቱን የገለጹት ሚኒስትሩ፤ ለወደፊቱም በተለመደው አካሄድ ምንም ዓይነት ውጤት አናመጣም ነው ያሉት።
በዚህም ተቋማቱ ለምስራቅ አፍሪካ የክህሎትና የልህቀት ማዕከል መሰረት የሚጥል ውጤት አለመገኘቱን አስረድተዋል።
ችግሩን በፍጥነት ለመፍታት የኮሌጅ ዲኖች፣ የክልል የትምህርት ቢሮዎች፣ የየክልሎቹ እና የአካባቢው አስተዳድሮች ተገቢውን ትኩረት ማድረግ ይገባናል ብለዋል።
ለፕሮጀክቱ ተግባራዊነት ሚኒስቴሩ ተገቢውን ትኩረት ከመስጠት ባለፈ ከክልሎች ጋር በቀጣይነት በቅንጅት እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
የመድረኩ አስፈላጊነት የተቋማቱን የአንድ ዓመት አፈጻጸም ለመገምገምና ቀጣይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ መሆኑን አስረድተዋል።
መንግስት ከሰጠው አቅጣጫ አንጻር የኮሌጆቹ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ነጋሽ ናቸው።
ሰልጣኞቹን ተገቢውን ክህሎትና ዕውቀት በማስጨበጥ ለምስራቅ አፍሪካ የቴክኒክና ሙያ የልህቀት ማዕከል መሰረት መጣል የሚለውን ግብ ለመምታት ግን አሁንም መረባረብ አለብን ብለዋል።
በተለይም ውጫዊ ችግሮችን እንደ ዋና የችግሩ መንስኤ አድርገን መውሰድ ሳይሆን በውስጣችን በትኩረት መስራት ይኖርብናል ነው ያሉት።