ህዝቡ የክተት ጥሪውን ተቀብሎ በሰጠው ድጋፍ አሸባሪው በየአካባቢው ድባቅ እየተመታ ነው- አቶ አገኘሁ ተሻገር

ባህር ዳር ነሐሴ 10/2013(ኢዜአ) ህዝቡ የክተት ጥሪውን ተቀብሎ በሰጠው ድጋፍ አሸባሪው ቡድን በጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፀጥታ ሃይሎች በየአካባቢው ድባቅ እየተመታ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ ፤ አሸባሪው ቡድን በወረራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሴቶችን በመድፈር፣ ወጣቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደልና መሰል ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶችን እየፈፀመ መሆኑን ተናግረዋል።
ዜጎችን ከማፈናቀል ባለፈ የግለሰብና መንግስት ሃብት እየዘረፈ መሆኑንም አስረድተዋል።
ቡድኑ እድሜያቸው ለውግያ ያልደረሱ ልጆችን በግንባር በማሰለፍ የጥይት እራት እያደረጋቸው መሆኑን ገልጸው፤ ጦርነቱንም ህዝባዊ ለማድረግ እየጣረ እንደሚገኝና ዓላማውም ወረራ እንደሆነ ነው አቶ አገኘሁ ያመለከቱት።
ወራሪው አሸባሪ ቡድን የከፈተውን ጦርነት በአጭር ጊዜ በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ በተደረገው የክተት ጥሪ ህዝቡ የሰጠው ምላሽ የሚያኮራ ነው ብለዋል።
በዚህም በጠላት ሃይል ላይ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት፣ የልዩ ሃይል፣ የሚሊሻ፣ የፋኖ እና አርሶ አደሩ በየሄደባቸው አካባቢዎች ድባቅ እየመታው ከፍተኛ ሰብዓዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑን አስታወቀዋል።
ይህ ሃይል የአማራ ክልልን ህዝብ አንገት ለማስደፋት፣ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብሎም ለጠላት አጋልጦ ለመስጠት የመጣ አፍራሽ ቡድን በመሆኑ ወደ ክልሉ እንዳይወጣ ህብረተሰቡ በየደረሰበት ተከታትሎ በመደምሰስ የተጋድሎ ጀግንነት ሚናውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
እንዲሁም የሚችለው በግንባር ከመሰለፍ ባለፈ በሎጂስቲክስ አቅርቦትና ደጀን በመሆን ማገዝም አለበት ብለዋል።
በየአካባቢው ሰርጎ በመግባት በሃሰት ወሬ የሚነዙ ሃይሎችን መለየትና መታገል እንደሚገባ ጠቅሰው፤ ህዝቡ በማህበራዊ የትስስር ገፆች የሚናፈሰውን ወሬ መመርመር እንዳለበትም ጠቁመዋል።
የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያን አንድነት ጠብቆ የኖረና ወደ ፊትም የሚቀጥል መሆኑን ጠቅሰው፤ የሀገር ጠላት የሆነው አሸባሪውን ቡድን ከህዝቡ ነጥሎ ማየት እንደሚገባም አመልክተዋል።
አሸባሪው በፈጸመው ወረራ ከ500 ሺህ በላይ ህዝብ ከመኖሪያ ቀየው መፈናቀሉን የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ ለዚህም ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
በዚህ ወቅት እንዳሊት አንድነትን የሚሸረሽሩ አደረጃጀቶችን መንግስት እንደማይታገስ አንስተው ፤ በተቆርቋሪነት ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅ መደገፍ የሚችል ሃይል ሁሉ መንግስት ባደራጀው መዋቅር ስር መካተት አለበት ብለዋል።
የአማራ ህዝብ እንደ ጥንት አባቶቹ መስዋእትነት ከፍሎ የኢትዮጵያን አንድነት ያስቀጥላል፤ ጦርነቱ ውስብስብና መራራ ቢሆንም በአሸናፊነት ይጠናቀቃል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ።
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖር የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ማስተካከያ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
አቶ አገኘሁ፤በህልውና ዘመቻው የፀጥታ ሃይሎች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ ባለሃብቶች፣ ወጣቶች፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ ምሁራን፣ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች እያበረከቱት ላለው አስተዋጽኦ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ምስጋና አቅረበዋል።