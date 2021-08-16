የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ አገልግሎት መስጠት ጀመረ

ነሀሴ 10/2013 (ኢዜአ) የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት አካል የሆነው የመኪና ማቆሚያ የ24 ሠዓት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የኤግዚቢሽን ማዕከልና የገበያ ልማት ድርጅት አስታወቀ።
የአዲስ አበባ አስተዳደር ከ2 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነበት የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ግንባታ ባለፈው ሰኔ ተጠናቆ ለምረቃ በቅቷል።
ፕሮጀክቱ ቀድሞ የነበረውን ይዘት ሳይቀይር ሁለት ግንባታዎች ማለትም የመኪና ማቆሚያ እንዲሁም አደባባዩን እና ጎዳናዎችን የማስዋብ ሥራ ተከናውኖለታል።
ይህ 1 ሺህ 400 ያህል ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ የሚችለው የመኪና ማቆሚያ የ24 ሠዓት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ታደሰ ገልጸዋል።
በመኪና ማቆሚያው ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል መገልገል እንደሚችልም አስታውቀዋል።
የንግዱ ማኅበረሰብ ከመኪና ማቆሚያው በተጨማሪ የዲጂታል ማስታወቂያ መጠቀሚያዎችን መገልገል እንደሚችልም ጠቁመዋል።
ሐይማኖታዊና ሕዝባዊ በዓላት፣ የሙዚቃ ኮንሰርቶች፣ ሌሎች ማኅበራዊ ሁነቶችና ትርዒቶችን በስፍራው በማዘጋጀት ንግድና ኢንቨስትመንቱን የማሳለጥ ስራው ይጠናከራል ብለዋል አቶ ጥላሁን።
የኤግዚቢሽን ማዕከሉን ለማዘመን፣ ለማልማትና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ለማድረግ በመንግስት ደረጃ ጥናት እየተካሄደ ነው ብለዋል።
እንደ አቶ ጥላሁን ገለጻ በማዕከሉ ከሚዘጋጁ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ኤክስፖዎችና ሌሎች የገቢ ማስገኛ አገልግሎቶች በ2014 በጀት ዓመት እስከ 170 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት ታስቧል።
በሌላ በኩል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ አገልግሎቱ ተቋርጦ የነበረው ኤግዚቢሽንና ባዛር የወረርሽኙን መከላከያ መመሪያዎች በጠበቀ መልኩ ከነሐሴ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ መካሄድ ይጀምራል ብለዋል።
የዘንድሮውን ኢዮሃ እንቁጣጣሽ ኤክስፖ ለማካሄድ ዝግጅት መጠናቀቁም ተገልጿል።
ኤክስፖው ከነሐሴ 15 እስከ ጳጉሜን 5 ቀን 2013 ዓ.ም የሚካሄድ ይሆናል።