ሕዝብን ደጀን ያደረገ ሠራዊት የትኛውንም የጥፋት ተልዕኮ በፍጥነት ማክሸፍ ይችላል

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 10/2013 (ኢዜአ) ሕዝብን ደጀን ያደረገ መከላከያ ሠራዊት አሸባሪው ትህነግን መደምሰስን ጨምሮ የትኛውንም የጥፋት ተልዕኮ በፍጥነት ማክሸፍ እንደሚችል የምስራቅ ዕዝ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች አስታወቁ።
የድሬዳዋ አስተዳደር መንግሥት ኮሙኒኬሽን ሠራተኞች ለሠራዊቱ የስንቅና የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል፡፡
በዚሁ ሥነ-ሥርቃት ወቅት የተገኙት የምስራቅ ዕዝ የሰው ሃብት አገልግሎት ተወካይ ኮሎኔል ሐሰን ሰኢድ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በመላው ሀገሪቱ ከሊቅ እስከደቂቅ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርገው ድጋፍ ለሰራዊቱ የሚያነቃቃና ተልዕኮውን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚያግዝ ነው፡፡
አሸባሪውን የትህነግ ቡድን በፍጥነት ለመደምሰስና ለሕግ ለማቅረብ ወሳኝ አበርክቶ ይኖረዋል ብለዋል፡፡
ወጣቶች ከሠራዊቱ ጎን በመቆም ያደረጉት ድጋፍና ለሀገር ህልውና ዘብ ለመቆም ያሳዩትን ተነሳሽነት ያደነቁት ኮሎኔል ሐሰን፣ ሀገር አፍራሹ ቡድን የሚያሰራጨው የሀሰት ወሬ ጆሮ ባለመስጠት ሀገሩንና አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ አሳስበዋል፡፡
ኅብረተሰቡ በገንዘብ፣ እውቀትና በዘማችነት እያደረገ ያለው ተሳትፎ ሽብርተኛውን ቡድን በፍጥነትና በማያዳግም መንገድ ለማጥፋት ሥነ-ልቡናዊ መነቃቃት ይፈጥራል ያሉት ደግሞ በምስራቅ ዕዝ የደረጃ ሶስት ሆስፒታል አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኑ ዘውዴ ናቸው፡፡
ዜጎች ለሠራዊቱ እያደረጉ ያለው ድጋፍ አሸባሪውን ብቻ አይደለም የሀገሪቷን ድንበር ለመዳፈር የሚቃጣን ሴራ በአጭሩ ለማምከን እንደሚያበረታታው ገልጸዋል፡፡
የሆስፒታሉ ዋና ሐኪም ሻለቃ ዶክተር ዩሱፍ አህመድ በበኩላቸው፤ የህዝቡ ድጋፍና ማበረታታት ሠራዊቱ የቆመለትን ዋና ተልዕኮና ዓላማ በፀና መሠረት ላይ ለማቆም አስችሎታል ብለዋል፡፡
ድጋፉ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ትህነግን ለመደምሰስ የተጀመረውን ዘመቻ በፍጥነትና በስኬት ለማጠናቀቅ ያስችለዋል ነው ያሉት፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ እስቅያስ ታፈሰ ፤በየደረጃው የሚገኘው ሰራተኛ ለሠራዊቱ ከሞራል ባሻገር ደመወዝና ደሙን እየለገሰ ደጀን መሆኑን እያስመሰከረ ይገኛል፤ ይህ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
የቢሮው ሠራተኛ አቶ አብዱረህማን ዑስማን ፤ ለሀገር ልዕልና መረጋገጥና ሉአላዊነት መከበር ሌት ተቀን በእሳት እየተፈተ ለሚገኘው ሠራዊት ደም እና ደመወዝ ብቻ ሣይሆን ግንባር ድረስ መዝመት ይኖርብናል ነው ያሉት፡፡