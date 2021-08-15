በሀረሪ ክልል ከ23 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ

ነሀሴ 09 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሀረሪ ክልል ከ23 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ ሶስት የትምህርት መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት በቁ።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በተገኙበት ፕሮጀክቶቹ በዛሬው እለት ተመርቀዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ኦርዲን በድሪ እንደገለፁት በክልሉ በአሁኑ ወቅት ቀደም ሲል የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን የማስመረቀ እና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የማስጀመር ተግባር እየተከናወነ ይገኛል።
በዚህም በክልሉ ገጠርና ከተማ የሚገኝ ህብረተሰብ ለረጅም ጊዜ ሲያነሳቸው የነበሩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች መነሻ ባደረገ እና ድሀ ተኮር በሆኑ ዘርፎች ላይ የተከናወኑና የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ስራ አስጀምረናል ብለወል።
በተለይም የጤና እና የትምህርት መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተደራሽነትንና ጥራትን ማሻሻል የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ተግባሪዊ ሆነዋል።
ሌሎች የመሠረተ ልማቶችን ተግባራዊ ከማድረግና የህዝቡን ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ ከመስጠት አንፃርም እየተደረጉ ያሉ ርብርቦች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አመላክተዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው በእለቱ የተመረቁት የትምህርት ቤት እና የሙያ ማሰልጠኛ ፕሮጀክት የትምህርት ተደራሽነትና ጥራትን ከማጎልበት እንዲሁም ወጣቶችን በሙያ ከማብቃትና የስራ እድልን ከማስፋት አንፃር ጉልህ ሚና አላቸው።
በቀጣይም ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት መሰል ተግባራትን ተግባራዊ የማድረግ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
የታቀዱ ፕሮጀክቶች በአጭር ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ ከማድረግ አንፃርም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል።
ህዝቡም እየተከናወኑ ባሉ ተግባራትም በራሱ ተነሳሽነት እገዛ እያደረገ ስለመሆኑ አንስተው በቀጣይም ይህ ተነሳሽነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በእለቱም በ16 ሚሊየን ብር ወጪ የተገነቡ ሁለት የትምህርት ቤቶች ተመርቀዋል ያሉት ደግሞ የሀረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ሙክታር ሳሊህ ናቸው።
በ2013 የበጀት አመት ቀደም ሲል ከመቶ ሚሊየን ብር ወጪ 7 የተለያዩ የትምህርት መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ወደ ስራ መግባታቸውን አስታውሰዋል።
በክልሉ ኤረር ወረዳ በአጭር ጊዜ ተገንብተው የተመረቁት ትምህርት ቤቶችም በተለይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የመማሪያ ክፍል እጥረት ከመቅረፍ አንፃር ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ሲሉ ተናግረዋል።
የትምህርት መሠረተ ልማት እንዲሟሉ ከማድረግ አንፃር የክልሉ ህዝብ ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን ጠቁመው የኤረር ወረዳ ከ10 በላይ የመማሪያ ክፍሎች በህዝብ ተገንብተው ወደ ስራ ገብተዋል ሲሉ ተናግረዋል።
የክልሉ የቴክኒክ እና ሙያ ኤጀንሲ ኃላፊ አቶ ጃሚዕ መሀመድ በበኩላቸው በክልሉ ገጠሩ ኤረር ወረዳ በ7 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር ወጪ የሙያ ማሰልጠኛ ተቋም በማስመረቅ በይፋ ስራ ጀምሯል ።
በእለቱ ተመርቆ ስራ የጀመረው የሙያ ማሰልጠኛ ተቋምም አስፈላጊውን የማሰልጠኛ መሳሪያ ግብዓት መሟላቱን ነው የገለፁት።
በእለቱ የተመረቁት ፕሮጀክቶችም የኤረር ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ፣ የኤረር ካራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና የኤረር ወልድያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማስፋፊያ መሆናቸውን ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ።