የሲዳማ ክልል የስፖርት ማህረሰብ ለአገር መከላከያ ሰራዊት ተከታታይ ድጋፍ ትኩረት ሰጥቷል

ሀዋሳ ነሀሴ9/2013 (ኢዜአ).”እኔም ለአገሬ ወታደር ነኝ” በሚል መሪ ሀሳብ በሀዋሳ የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፍ የአካል ብቃት በሐዋሳ እንቅስቃሴ ተካሄደ
በመርሃ ግብሩ የሲዳማ ክልል አመራሮች፣በሀዋሳ ከተማ የጤና ስፖርት ቡድኖች የከተማዋ ወጣቶችና ተሳትፈዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ደምም ተለግሷል።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ እንዳሉት የአገር መከላከያ ሠራዊትና የጸጥታ ሃይሎች አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ መስዋዕትነት እየከፈሉ መሆኑን ገልጸዋል።
ዜጎች በአንድነት በመቆም አሸባሪውን ትህነግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት የሚደረገውን ጥረት ድጋፍ እንዲደግፍ ጠይቀዋል።
የሲዳማ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ጃጎ አገኘሁ በምዕራባውያን በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የሚፈልጉትን ታዛዥ ስርዓት ለመፍጠር የሚያደርጉትን ሁሉ በማውገዝና በመቃወም አንድነታችንን ማሳየት አለብን ብለዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አበራ አሬራ በበኩላቸው የክልሉ ልዩ ሀይል አባላት በሁለት ዙሮች የአገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች የሚያደርጉትን ተጋድሎ ለመቀላቀል ወደ ግንባር መዝመታቸውን ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስኪጠፋ ድረስ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል።
የሲዳማ ክልል ስፖርት ኮሚሽነር አቶ ፍሬው አሬራ የዞኑ ስፖርት ማህበረሰብ በአሸባሪው ትህነግ የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት በግንባር ተሰልፎ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ያለውን መከላከያ ሠራዊት እንደሚደግፍ ተናግረዋል።